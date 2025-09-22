Las noticias imprescindibles del lunes 22 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 La investigación parapolicial contra Sánchez pone el foco en la salida de su familia política de León

«Nota Informativa: Riesgos PS. 9 de noviembre de 2014. Información confidencial». El encabezado del documento que detalla la investigación parapolicial contra Pedro Sánchez, su familia y varios allegados políticos se compone de cinco páginas. Es el resumen de un trabajo de campo sin autorización judicial encargado hace 11 años desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, cuyo jefe era el comisario Eugenio Pino. Un agente jubilado que fue condenado en firme en febrero pasado a un año de prisión por el llamado 'caso del pendrive de los Pujol': la introducción de pruebas manipuladas en la causa judicial.

2 Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido

Sorpresa en la Cultural antes del esperadísimo duelo ante el Real Valladolid en el José Zorrilla. El conjunto culturalista, tras la dolorosa derrota ante el Castellón en el Reino de León, ha comunicado la destitución de Raúl Llona como técnico culturalista.

3 Iñaki Urdangarín, en León para ver el partido de su hijo ante el Abanca Ademar

El exmarido de la infanta Cristina ha asistido al Abanca Ademar-Granollers, como hiciera ya la temporada pasada, acompañado de su nueva pareja, Ainhoa Armentia.

4 Plazas desiertas en las oposiciones de Secundaria: de la «falta de vocación» a un sistema «obsoleto»

Los bomberos de León han tenido que liberar al ocupante de un vehículo que ha sufrido una salida de vía en la mañana de este lunes en la localidad leonesa de Vegas del Condado.

5 Los bomberos tienen que liberar a un herido en un accidente vial en Vegas del Condado

Las cifras escandalizaban a unos, dejaban boquiabiertos a otros. En una materia troncal, clave, como Matemáticas, sólo 38 candidatos en las oposiciones convocadas este verano en Castilla y León para Secundaria habían superado la primera prueba de un total de 970 presentados para 170 plazas convocadas.

6 Un escape de gas en el barrio del Olímpico de León moviliza a los bomberos

Los Bomberos de León han tenido que intervenir en la mañana de este lunes, 22 de septiembre, en un incidente a las afueras de la capital leonesa. Los hechos ocurrían en el barrio del Olímpico de León, en concreto en la calle Fernando Giner de los Ríos, donde se estaban levantando nuevas promociones de vivienda y una residencia de ancianos, entre otros equipamientos.

7 La ULE recuerda a Saray: «Representaba los valores de nuestra comunidad»

Dolor, tristeza y la firme intención de llevarse el mejor recuerdo de Saray. La Facultad de Económicas de la Universidad de León ha tributado un homenaje a la estudiante ponferradina de Turismo que falleció en la madrugada del viernes atropellada en Nápoles.

8 La gran mamá de los perros «raza pobrecín»

En la puerta nos espera Camino y allí ya se nos advierte de lo que vamos a encontrar: «En esta casa mando yo», junto a la silueta de un perro. Cruzando el recibidor, intuyen que algo extraño hay al otro lado y los más valientes -o cobardes- empiezan a ladrar. «No os van a hacer nada ninguno, pero algunos son maltratados y tienen miedo». En el salón descansa Carmen y, junto a ella, cuatro peludos -tres de ellos galgos- la arropan. Otros dos nos vienen a saludar de forma afectuosa.

9 Detenido en León un 'falso revisor' que engañaba a personas mayores

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes 22 de septiembre en León a un hombre de 45 años acusado de cometer numerosas estafas a personas mayores, en su mayoría mujeres, mediante el conocido método del «falso revisor».

10 Un verano de récord: nueve puntos de León han registrado su temperatura máxima

Con el verano a punto de finalizar y habiendo vivido una ola de calor en el mes de agosto calificada como histórica por su enorme extensión, en la provincia de León se han batido distintos récords de temperaturas en puntos totalmente diferentes del vasto territorio leonés.