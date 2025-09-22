Un verano de récord: nueve puntos de León han registrado su temperatura máxima Distintas localizaciones de León han experimentado este verano los valores más altos jamás alcanzados desde que hay registros en su mes correspondiente

Dani González León Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Con el verano a punto de finalizar y habiendo vivido una ola de calor en el mes de agosto calificada como histórica por su enorme extensión, en la provincia de León se han batido distintos récords de temperaturas en puntos totalmente diferentes del vasto territorio leonés.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado a leonoticias que el verano, en líneas generales, ha sido calificado en la provincia de León como «extremadamente cálido» con una temperatura máxima media de 27,8 grados centígrados durante los meses de junio, junio y agosto.

Esto supone, explica la Aemet, una anomalía positiva de 2,4 grados centígrados respecto al período de referencia, tomando como elemento comparativo la serie anual entre 1991 y el año 2020. Así, este ha sido el segundo verano más cálido en la provincia desde que se tienen registros, en 1961: el único que ha superado a este periodo estival es el de 2022, con una temperatura media de las máximas de 28 grados centígrados.

Riaño, dos récords en el mismo verano

Es por ello que en distintos puntos de la provincia se han batido los récords históricos de temperaturas máximas registradas en ese mes. Cabe destacar que todas estas efemérides se han dado en los últimos días de junio o en los primeros de agosto, cuando se vivieron las dos olas de calor más intensas de este último verano.

Destaca el caso del embalse de Riaño, donde se han batido dos récords. En este punto, el 30 de junio se alcanzaron los 35,5 grados centígrados, la temperatura más alta jamás registrada en este enclave en un mes de junio. El 10 de agosto se logró ese mismo hito, pero en comparación con el octavo mes del año, llegando a los 40 grados centígrados.

De Valdeón a Villafranca del Bierzo

En el mes de junio también se alcanzaron las máximas históricas en otros cuatro puntos de la provincia. Dos de ellos están ubicados en la zona noreste de la provincia: uno de ellos es Soto de Valdeón, con 34 grados registrados el 29 de junio; el otro es el puerto de San Isidro, con 29,7 grados durante el 18 de junio – día en el que todavía se estaba, meteorológicamente, en primavera -.

Además, en El Bierzo también se batieron los récords de temperatura máxima en un mes de junio en la localidad de Villar de Otero, con 35,9 grados, y en Villafranca del Bierzo, con 39,5 grados. En ambos casos, estos valores fueron registrados el día 29 de junio.

Otros cuatro puntos de la provincia leonesa, además del ya citado de Riaño, batieron su récord de temperatura histórico en un mes de agosto y la gran mayoría de ellos entre los días 9 y 10 del octavo mes del año.

Uno de estos puntos está ubicado en El Bierzo, la localidad de Camponaraya, donde se alcanzaron los 40 grados centígrados en el día 10 de agosto, al igual que sucedió en Riaño. El día anterior, el 9 de agosto, se alcanzó el récord de calor en un mes de agosto en las localidades de Callejo de Ordás (37,2 grados) y Lagunas de Somoza (36 grados).

El último de estos hitos meteorológicos fue registrado en Valencia de Don Juan el 16 de agosto, cuando el mercurio llegó a los 37,4 grados centígrados, siendo este el valor más alto registrado en la capital coyantina en un mes de agosto.