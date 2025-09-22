leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
Zona donde se produjo el incidente.

Un escape de gas en el barrio del Olímpico de León moviliza a los bomberos

Los hechos ocurrieron tras golpear una tubería durante los trabajos en una obra

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:30

Los Bomberos de León han tenido que intervenir en la mañana de este lunes, 22 de septiembre, en un incidente a las afueras de la capital leonesa.

Los hechos ocurrían en el barrio del Olímpico de León, en concreto en la calle Fernando Giner de los Ríos, donde se estaban levantando nuevas promociones de vivienda y una residencia de ancianos, entre otros equipamientos.

Los agentes tuvieron que salir del parque municipal en torno a las 11 horas tras recibir un aviso por por escape de gas en esta ubicación.

Tal y como ha confirmado Emergencias 112, la llamada alertaba sobre un escape provocado por golpear una tubería durante una obra en la zona.

Tras este aviso, se dio información a Policía Local de León y a Bomberos de León, que se personaron en el lugar. También fue comunicado el incidente a las empresas suministradores de gas.

Recibieron una llamada a las 10:30 horas por este escape de gas en la calle Francisco Giner de los Ríos. En ella se decía que habían picado una tubería de gas en una obra.

Afortunadamente, no ha habido personas afectadas y la calle ya está abierta al tráfico y al paso de viandantes.

Tras trabajar en la zona, los agentes confirmaban que el escape había sido subsanado y se restablecía la normalidad en Olímpico de León.

