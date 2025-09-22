La ULE recuerda a Saray: «Representaba los valores de nuestra comunidad» Un sencillo y emotivo acto a las puertas de la Facultad de Económicas ha servido para rendir homenaje a la estudiante leonesa fallecida en Nápoles durante su beca Erasmus, a la que se recordará con un pequeño altar a las puertas del centro | La familia de Saray se encuentra en la ciudad italiana desde este domingo

Dolor, tristeza y la firme intención de llevarse el mejor recuerdo de Saray. La Facultad de Económicas de la Universidad de León ha tributado un homenaje a la estudiante ponferradina de Turismo que falleció en la madrugada del viernes atropellada en Nápoles.

«Estamos unidos por este terrible suceso cuando Saray disfrutaba de su sueño», expresó la rectora de la ULE, Nuria González, que recalcó que esta estudiante representaba los «valores» de la universidad leonesa: «Talento y entusiasmo».

Con un emotivo minuto de silencio y unos sentidos aplausos, Económicas recordó a su compañera, su amiga, su estudiante, a la que la mala suerte se le apareció en Nápoles en un trágico accidente que tiene «consternada» a la toda la comunidad universitaria.

Sus compañeros, cuyos rostros mostraban el dolor de este trágico suceso, quisieron homenajearla con un pequeño altar, con un ramo de rosas y unas velas para recordar a Saray.

«Están siendo los peores días de mi vida», recalcaba el decano de Económicas, José Ángel Miguel Dávila, que recuerda que estaba en un seminario en el Musac «donde Saray tendría que estar si no hubiera ido de Erasmus». «Ha sido muy difícil de procesar y queremos recordarla con actos que, aunque sean pequeños, sirvan para intentar que el dolor sea algo más leve», ha indicado.

La familia de Saray está en Nápoles

La rectora también ha señalado que la familia de Saray se encuentra en Nápoles desde este domingo y fue la propia madre de la alumna quien se puso en contacto con la ULE al conocer el suceso: «Hemos pretendido en todo momento apoyar a la familiar y facilitarles todo lo posible las gestiones en estos duros momentos.

El vicerrector de Internacionalización, José Alberto Benítez, se ofreció a acompañar a la familia a Italia pero «ellos prefirieron llevar estos momentos en intimidad». «Hemos estado en contacto permanente con su familia a través del hermano de Saray. En Nápoles han sido recibidos por el consultado y por personal de la Universidad de Nápoles junto a un intérprete para facilitar la comunicación», ha explicado González.

«Saray representaba los valores de esta universidad, la valentía y el talento y todos estamos consternados. Y queremos decir a la familia que vas a estar ahí en todo momento para lo que necesiten», ha indicado la rectora.

