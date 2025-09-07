Las noticias imprescindibles del domingo 7 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Domingo, 7 de septiembre 2025

1 Herido un joven de 26 años tras una agresión con arma blanca en un pueblo de León

Un joven de 26 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo 7 de septiembre en Santa María del Páramo tras ser agredido con un arma blanca mientras se celebraban las fiestas de la localidad.

2 Una conocida marca juvenil baja la persiana de sus tres tiendas en León y Ponferrada

Punto y final a las tiendas de Inside de León y Ponferrada. La marca de ropa, calzado y accesorios para hombre y mujer ha clausurado con el final del mes de agosto sus tres locales en la provincia leonesa, concluyendo de esta forma con su dilatada trayectoria en la región.

3 Se desata un nuevo incendio en un pueblo de León que moviliza a 16 medios de extinción

Un nuevo incendio forestal, catalogado como IGR 1, se desató la tarde de este domingo 7 de septiembre en la localidad de Santiago de la Valduerna, cercana a La Bañeza, en la provincia de León.

4 León vive, por poco, el último eclipse total de Luna hasta 2028

Uno parcial para 2026 y otro penumbral para 2027. Esos son los próximos eclipses de Luna previstos para España, que no volverá a ver uno total hasta finales de 2028. Y el de este 7 de septiembre no es total en toda España y en León lo es, y por muy poco.

5 Dos heridos en un accidente al salirse su vehículo de la vía en La Robla

Un varón de 35 años y una mujer de 33 han resultado heridos este domingo 7 de septiembre después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía en la carretera CL-626, a la altura del kilómetro 99, en el término municipal de La Robla. Ambos se encontraban conscientes en el momento del accidente y presentaban dolor a causa del impacto, aunque en principio sus heridas fueron calificadas como leves.

6 León cierra una campaña de rebajas con «muchos picos»: «La gente prioriza gastar en ocio»

No ha sido un verano malo en León en cuanto a ventas, pero tampoco ha llegado a ser lo esperado. Así lo define Alfredo Martínez, gerente del grupo Adam's y directivo de las Federación Leonesa de Empresarios (FELE), reconociendo a su vez la priorización del ocio por parte de muchas personas en detrimento del gasto en las tiendas.

7 Atropellan a un hombre de 61 años en Ponferrada

El suceso tuvo lugar a la 1:36 horas en la rotonda que conecta la Avenida de Asturias con la Avenida de la Libertad. El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada alertando del atropello, informando de que la víctima estaba consciente y, en principio, herida de carácter leve.

8 El Mercado, el barrio que es «un pueblo dentro de la ciudad» de León

Pasear por sus calles evoca a un León pasado. Sus emblemáticas plazas parecen ancladas en el tiempo. Y de ello presumen con orgullo unos vecinos con mucho arraigo. Hablar de Herreros, el Grano o Concepcionistas nos sitúa en esta zona de la ciudad, aunque no adivinaríamos en qué barrio estamos si hablamos de Lancia o República Argentina, que también forman parte de sus límites.

9 Concierto de Leiva, festival soul y encuentro de tamborileros este domingo en Ponferrada

Ponferrada encara los días grandes de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Encina. La música copa este domingo, 7 de septiembre, buena parte del protagonismo del programa de actividades organizado por el Ayuntamiento para disfrutar de los festejos con el IX Encuentro de Tamborileros y la VII edición del Hot Spot Soul Weekender. La guinda la pondrá el concierto del cantante Leiva en el Auditorio Municipal.

10 Ponferrada proyecta una zona de juegos acuáticos en el parque de la Concordia

Ponferrada renovará una de sus zonas de ocio en el centro de la ciudad incorporando una novedosa iniciativa con un espacio de juegos acuáticos.