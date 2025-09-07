León cierra una campaña de rebajas con «muchos picos»: «La gente prioriza gastar en ocio» Alfredo Martínez admite que ha sido una época estival «irregular» afectada por los incendios y la falta de dinero en las familias

No ha sido un verano malo en León en cuanto a ventas, pero tampoco ha llegado a ser lo esperado. Así lo define Alfredo Martínez, gerente del grupo Adam's y directivo de las Federación Leonesa de Empresarios (FELE), reconociendo a su vez la priorización del ocio por parte de muchas personas en detrimento del gasto en las tiendas.

Con la llegada de la época estival, con todos los cambios y traslados que eso supone, los establecimientos arrancan su campaña de rebajas que, por lo general, se extiende durante los meses de julio y agosto.

Los condicionantes de las rebajas de verano

En este tramo, ha habido «muchos picos», como reconoce Alfredo, aunque «tampoco ha sido muy diferente a los demás años«. »En general, hay menos dinero en las familias y eso se nota«, admite.

Además de la realidad económica en las personas, también influye que, el paso al verano, aumenta el gasto en ocio, sobre todo en lo que se refiere a los bares y las piscinas, entre otros.

Sumado a estos condicionantes, que se repiten a lo largo de los años, la época estival ha estado marcada también por los catastróficos incendios que han arrasado los pueblos de la provincia de León. Evidentemente, esto ha afectado y, más allá del turismo, «mucha gente de los pueblos viene a la ciudad y, si se les están quemando sus zonas, lógicamente no pueden venir», como asiente el gerente del grupo Adam's.

La ayuda del turismo

Dejando a un lado el periodo de incendios y de humo en la ciudad que ha supuesto también un varapalo para las tiendas, el turismo, en líneas generales, ha vuelto a ayudar porque «al final, la gente va a las ciudades y mientras pasea, compra».

Por otra parte, muchas de las personas que durante el año viven fuera de León y regresan a su casa en verano son siguen suponiendo un sustento importante en lo económico para los distintos comercios.

Una vez finalizada la temporada estival, los comercios se centran ya en iniciar la nueva temporada otoño-invierno que empezará con el regreso a los colegios y los respectivos empleos para las vacaciones, lo que, a priori, debería suponer una normalización en el gasto.