León vive, por poco, el último eclipse total de Luna hasta 2028 Cuando el satélite de nuestro planeta asome por el horizonte en nuestra provincia estará a punto de concluir su fase de totalidad

Uno parcial para 2026 y otro penumbral para 2027. Esos son los próximos eclipses de Luna previstos para España, que no volverá a ver uno total hasta finales de 2028. Y el de este 7 de septiembre no es total en toda España y en León lo es, y por muy poco.

La Asociación Leonesa de Astronomía -ALA- no tiene planteada ninguna actividad especial, como sí ocurrirá dentro de menos de un año con el histórico eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 que tendrá en nuestra provincia un lugar privilegiado para observarlo. Aunque, según afirma su presidente, Pepe Gavilanes, «seguro que al final se reunen algunos socios».

Ampliar Mapa descriptivo del eclipse lunar de este 7 de septiembre de 2025. IGN

«Es una escasa media hora lo que se puede ver y tampoco se necesita nada especial para verlo, más que mirar», asegura Pepe Gavilanes. Además, hay que tener en cuenta las previsiones del tiempo que no son muy esperanzadoras porque el cielo se prevé con nubosidad.

El presidente de la ALA reconoce que los eclipses de Luna «son más frecuentes y no son tan locales, ya que se puede ver en todas las partes del planeta donde esté la Luna, donde sea de noche».

Ampliar El eclipse en todo el planeta. IGN

Quizá este despierte más interés ya que habrá unos cuantos años de ausencia de eclipses lunares en León, aunque esta vez apenas se pueda ver unos minutos. En la capital, según publica el Instituto Geográfico Nacional, apenas serán nueve esos minutos de totalidad que se pueda ver de un eclipse que comenzará su fase de totalidad a las 19:31 y terminará a las 20:53, aunque hasta las 20:44 no saldrá la Luna por el horizonte.

Ampliar El eclipse en León. IGN

«Cuanto más al este mejor», afirma Pepe Gavilanes, «porque antes se hace de noche. Desde las Baleares se puede ver casi por completo», mientras que en el oeste de Galicia y Canarias sólo se verá de forma parcial. En León «se verá como que sale la Luna muy tenue y muy rojiza, como si fuera una puesta de Sol pero con la Luna. Para quien lo vea puede llegar a achacarlo a las condiciones meteorológicas y a las nubes».

El presidente de la ALA anima a «disfrutar de este momento en el que la sombra que proyectamos no se pierde en el espacio y llega a la Luna, que no se deja de ver por completo, que se oscurece un poco», y después «ver como deja ese eclipse para mostrar la luna llena con su brillo normal» cerca de las diez de la noche.