Se desata un nuevo incendio en un pueblo de León que moviliza a 16 medios de extinción La localidad leonesa se suma a la lista de pueblos afectados por el fuego este verano

Lucía Gutiérrez León Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

Un nuevo incendio forestal, catalogado como IGR 1, se desató la tarde de este domingo 7 de septiembre en la localidad de Santiago de la Valduerna, cercana a La Bañeza, en la provincia de León.

El aviso se recibió pasadas las 15:30 horas, y en estos momentos trabajan en la zona 16 medios para frenar el avance de las llamas.

Las labores de extinción cuentan con la participación de 6 agentes medioambientales, 3 cuadrillas terrestres, 2 autobombas y 3 brigadas forestales, además del apoyo aéreo con dos medios desplazados a la zona. Pese a que este domingo las temperaturas han descendido, la provincia continúa en riesgo máximo por incendios.

Otros puntos activos

El fuego en Santiago de la Valduerna se suma a otros que siguen activos en la provincia, como el de Fasgar, que este lunes cumplirá un mes desde su inicio y que, aunque ha mejorado en gran medida, todavía mantiene focos activos. A este se añade también el incendio declarado el pasado 19 de agosto en Colinas del Campo de Martín Moro, que continúa sin extinguirse completamente.

La causa del incendio de Santiago de la Valduerna permanece bajo investigación. Sin embargo, su clasificación IGR 1 implica la adopción de medidas de protección para personas y bienes no forestales aislados, así como ciertas restricciones para la población. Las previsiones apuntan a que podrían pasar más de 12 horas antes de lograr su estabilización.