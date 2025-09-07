Una conocida marca juvenil baja la persiana de sus tres tiendas en León y Ponferrada La firma de ropa ha cerrado en el mes de agosto sus tiendas de la calle Ordoño II y del Centro Comercial Espacio León

Borja Pérez Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:23

Punto y final a las tiendas de Inside de León y Ponferrada. La marca de ropa, calzado y accesorios para hombre y mujer ha clausurado con el final del mes de agosto sus tres locales en la provincia leonesa, concluyendo de esta forma con su dilatada trayectoria en la región.

La firma, perteneciente a la compañía murciana Liwe, renovó su imagen hace apenas dos años en busca de adaptarse a las nuevas modas de los jóvenes, pero finalmente han optado por la decisión de clausurar todos sus establecimientos de León.

Los inicios de la marca

Aunque en Internet sigue apareciendo la tienda como abierta y el local mantiene aún la marca en la puerta, lo cierto es que los establecimientos ya están vacíos y con la entrada cerrada de cara al público desde el pasado 31 de agosto.

La primera tienda Inside abrió sus puertas en Barcelona en el año 2004 y hasta hace poco contaba con una red de más de 400 tiendas propias en países como España, Italia y Portugal.

Y es que ya en marzo de 2025 la principal acreedora de la empresa murciana ya reclamó a los máximos accionistas que se desprendiesen de aproximadamente un 30% de los 337 establecimientos abiertos lo que supondría la desaparición de un centenar de locales.

Liwe, la dueña de la marca de ropa que se especializa en moda juvenil y 'street style', en 2024 ya cerró 34 tiendas y este año ha anunciado un nuevo plan estratégico y el nombramiento de una nueva directora de producción para presentar nuevas líneas de moda y complementos.