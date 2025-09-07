Dos heridos en un accidente al salirse su vehículo de la vía en La Robla
El siniestro ocurrió este domingo en la CL-626, a la altura del kilómetro 99
León
Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:10
Un varón de 35 años y una mujer de 33 han resultado heridos este domingo 7 de septiembre después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía en la carretera CL-626, a la altura del kilómetro 99, en el término municipal de La Robla. Ambos se encontraban conscientes en el momento del accidente y presentaban dolor a causa del impacto, aunque en principio sus heridas fueron calificadas como leves.
El aviso del accidente fue recibido por el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León a las 16:32 horas. De inmediato, se dio parte a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl. Este último movilizó recursos sanitarios hasta el lugar del siniestro para valorar el estado de los heridos y prestarles la asistencia necesaria en el propio punto del accidente.
La Guardia Civil de Tráfico, por su parte, se encargó de regular la circulación en la zona.
