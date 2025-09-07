leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Dos heridos en un accidente al salirse su vehículo de la vía en La Robla

El siniestro ocurrió este domingo en la CL-626, a la altura del kilómetro 99

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:10

Un varón de 35 años y una mujer de 33 han resultado heridos este domingo 7 de septiembre después de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía en la carretera CL-626, a la altura del kilómetro 99, en el término municipal de La Robla. Ambos se encontraban conscientes en el momento del accidente y presentaban dolor a causa del impacto, aunque en principio sus heridas fueron calificadas como leves.

El aviso del accidente fue recibido por el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León a las 16:32 horas. De inmediato, se dio parte a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl. Este último movilizó recursos sanitarios hasta el lugar del siniestro para valorar el estado de los heridos y prestarles la asistencia necesaria en el propio punto del accidente.

La Guardia Civil de Tráfico, por su parte, se encargó de regular la circulación en la zona.

Espacios grises

