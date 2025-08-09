Las noticias imprescindibles del sábado 9 de agosto en León
Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada
León
Sábado, 9 de agosto 2025, 20:16
-
1Fuego en la provincia
Cuatro incendios en nivel uno de gravedad en la provincia de León
Tres de ellos comenzaron durante la tarde de este viernes 8 de agosto y otro este sábado que puede afectar a Las Médulas.
-
2Accidentes de tráfico
Dos fallecidas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
Varios ocupantes quedaron atrapados tras el impacto en la CL-631 en Palacios del Sil.
-
3Sociedad
«Las ratas campan a sus anchas» en una zona cercana al campus universitario de León
Esa es la expresión que usa uno de los vecinos de la calle Puerta del Pando que también había alertado que esa misma suciedad podía provocar un incendio que ya se ha producido.
-
4Música
La aventura de la charanga leonesa Sin Control por Europa
París, Colonia, Eindhoven, Ginebra, Amberes, Montpellier y Burdeos han bailado con su música y se han divertido con el particular 'show' de estos nueve músicos de León.
-
5Entrevista
Emma Vega, trasplantada de riñón: «La insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa»
La leonesa cumple, en menos de un mes, un año de su trasplante y destaca la lucha y la fuerza de quienes se encuentran aquejados por esta afección.
-
6Estafas
Dos detenidos por engañar a ancianos con falsas revisiones de gas en pueblos de León y Zamora
Estafaron 9.000 euros a doce víctimas.
-
7El tiempo
Llega la cresta de la ola de calor a León
Este fin de semana se pueden batir récords de temperatura máxima con registros muy cercanos a los 40 grados.
-
8León capital
La lucha de un vecino logra que se vallen 62 solares en León con «un desnivel peligroso»
La queja de Rubén Estévez durante un año ha permitido que el Ayuntamiento obligue a cumplir la normativa a más de sesenta terrenos sin cerrar delimitar en el barrio de La Lastra.
-
9Obiturario
Fallece el referente de la música cofrade de León, Nicolás Turienzo Robles
Reconocido en su paso por la Banda del Santísimo Cristo de la Victoria y compositor de proyección nacional, deja un legado imborrable en la música procesional.
-
10Obituario
Fallece el histórico político de León y alcalde de Burón, Porfirio Díez
El PP en la provincia y el presidente de la Junta han mostrado sus condelencias por el fallecimiento del político leonés.
