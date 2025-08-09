La lucha de un vecino logra que se vallen 62 solares en León con «un desnivel peligroso» La queja de Rubén Estévez durante un año ha permitido que el Ayuntamiento obligue a cumplir la normativa a más de sesenta terrenos sin cerrar delimitar en el barrio de La Lastra

Uno de los solares que tendrán que ser vallados en el barrio leonés de La Lastra por estar su nivel por debajo del de la acera.

Alberto P. Castellanos León Sábado, 9 de agosto 2025, 09:23 Comenta Compartir

El 29 de julio de 2025 se ponía fin a la pelea burocrática que un vecino de León había comenzado un año antes. Rubén Estévez reclamaba «lo que la normativa establece» porque «muchos solares están con varios metros de desnivel respecto a la acera». La queja, compartida por otros residentes y transeuntes de la zona como por asociaciones vecinales, ha tardado en dar sus frutos pero «a base de mucha insistencia al personal funcionario del Ayuntamiento de León, se ha conseguido», se felicita Rubén.

Este vecino cree que en algunos de los casos no sería necesario cerrar porque están a ras de suelo, lo que no implica peligro alguno, salvo por la suciedad: «Esto es un paso más que se suma a las recientes órdenes de limpieza que ya se han cursado y que hacen que ya se lleven limpiando solares desde hace meses por todo el barrio».

Un solar vallado en el que se realizan labores de limpieza; uno sin vallar con otro cerrado al fondo; y uno sin cercado y limpio a ras de suelo. A.P.C.

Sólo con dar un paseo por varias calles se observa como la maleza que se extendía por casi todos los solares de La Lastra ha ido desapareciendo casi por completo y que también se ha comenzado a vallar algún recinto, aunque alguno se ha cerrado por el comienzo de las obras en la parcela. Cierres que se unen a los efectuados por el Ayuntamiento en el parque de la Participación Ciudadana y la zona de esparcimiento canino de la calle José Tejera.

Plazos y burocracia

«El Ayuntamiento estará notificando ahora a los 62 solares afectados que tienen que vallarlos», comenta Rubén Estévez, consciente de que pasará tiempo hasta que todo esté en regla: «Entre las fechas en las que estamos, que algunos propietarios son difíciles de encontrar y que otros se harán los remolones, se tardará en que todo esté en condiciones».

Este vecino cree que «incluso el Ayuntamiento» puede ser propietario de alguna de esas propiedades. Si es así, además de vallar esos solares, podría hacer lo mismo con aquellos dueños que no lo hagan, actuar de oficio y pasar la factura más tarde, como ya hace con la limpieza de algunos de estos terrenos.

Rubén comenta que paralizará un queja que tenía en el Procurador del Común tras la respuesta favorable del Ayuntamiento ya que «ahora no tiene sentido».

Finaliza así una batalla que ha acumulado quejas, sobre todo durante estos últimos meses, y que ha llevado a este leonés durante un año a remitir varios escritos al Consistortio y a visitar en numerosas ocasiones al servicio de licencias y fomento de la edificación municipal.