Una rata en la zona de Puerta del Pando en León. Marcos Serrano

«Las ratas campan a sus anchas» en una zona cercana al campus universitario de León

Esa es la expresión que usa uno de los vecinos de la calle Puerta del Pando que también había alertado que esa misma suciedad podía provocar un incendio que ya se ha producido

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:18

No uno, sino dos incendios en un mes. Es la queja de Marcos Serrano, vecino de la zona de la calle Puerta del Pando en León. «Debido al estado lamentable de falta de cuidado durante años de las zonas de maleza, llenas de basura, este es el segundo incendio que se produce en el último mes».

Marcos se refiere al fuego que se producía la semana pasada y que hacía que este vecino quisiera trasladar el descontento por ese «nuevo incendio ocurrido en el aparcamiento Puerta del Pando en León».

Una de las zonas donde se avistan ratas y uno de estos animales cruzando un paseo en una zona verde. Marcos Serrano

La denuncia no se ha quedado sólo en lo que atañe a la alta posibilidad de incendios en la zona. Este leonés ha podido captar como «las ratas campan a sus anchas» cerca de donde se produjo el último incendio y de un supermercado cercano.

«Esta situación de riesgo se ha trasladado al Ayuntamiento en numerosas ocasiones por parte de los vecinos, y éste no atiende a las peticiones, dejando la zona descuidada y suponiendo un riesgo para las personas, los animales de la zona, etc.», añade Marcos Serrano ante las peticiones del vecindario para que se reduzca el riesgo de incendios y la presencia de ratas..

