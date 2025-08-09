leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del momento de la detención. Guardia Civil

Dos detenidos por engañar a ancianos con falsas revisiones de gas en pueblos de León y Zamora

Estafaron 9.000 euros a 12 víctimas

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:11

En la provincia de León, el Equipo ROCA de la Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 43 y 44 años acusados de un delito de estafa continuada. Según la investigación, ambos acudían a domicilios de personas octogenarias en entornos rurales, haciéndose pasar por revisores de la empresa suministradora de gas.

Una vez dentro, exigían a las víctimas entre 700 y 900 euros, bajo la amenaza de cortar el suministro si no se efectuaba el pago de inmediato.

La operación comenzó en mayo de 2025, cuando se recibieron las primeras denuncias. Hasta el momento, se han identificado 12 afectados: 10 en la comarca de la Maragatería (provincia de León) y 2 en la provincia de Zamora. El importe total estafado asciende a unos 9.000 euros.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Astorga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el histórico político de León y alcalde de Burón, Porfirio Díez
  2. 2 Buscan a una menor desaparecida en San Andrés del Rabanedo
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Fallece el referente de la música cofrade de León, Nicolás Turienzo Robles
  5. 5 La Fiesta del Turista: de Hollywood al Burgo Ranero con «una orquesta que olvidaba las canciones»
  6. 6 Seis incendios permanecen activos en León
  7. 7 Los vecinos de León ven «todo calmado» en un edificio de Bodegas Armando con nuevos okupas
  8. 8 La lucha de un vecino logra que se vallen 62 solares en León con «un desnivel peligroso»
  9. 9 Un turismo atropella a una mujer de 70 años en León
  10. 10 Activado el nivel uno de gravedad por un incendio en Llamas de Cabrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Dos detenidos por engañar a ancianos con falsas revisiones de gas en pueblos de León y Zamora

Dos detenidos por engañar a ancianos con falsas revisiones de gas en pueblos de León y Zamora