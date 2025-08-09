leonoticias - Noticias de León y provincia

El termómetro de una farmacia marca 42 grados en el Bierzo. César Hornija

Llega la cresta de la ola de calor a León

Este fin de semana se pueden batir récords de temperatura máxima con registros muy cercanos a los 40 grados

Alberto P. Castellanos

León

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:24

La ola de calor no da tregua en León tras varios días con aviso amarillo por altas temperaturas y en los que el ambiente sofocante ha ido a más casi de forma generalizada.

La de este sábado volverá a ser una jornada con cielos despejados o con pocas nubes aunque aumenta la posibilidad de que la nubosidad de evolución acabe provocando algunos chubascos, poco importantes y en zonas de montaña, sobre todo del oeste. Un ingrediente más que hace extremar la precaución en materia de incendios.

Las mínimas serán las que más cambien respecto a días pasados con un ascenso que hará que en algunos lugares no se llegue a bajar de los veinte grados por lo que podremos hablar de noches tropicales. Las máximas darán un pequeño respiro al norte de la provincia pero en el resto se mantendrán o podrán subir aún algo más.

Los vientos, en general, soplarán flojos con componente muy variable. En los lugares donde se produzcan tormentas podrían registrarse rachas moderadas.

Un ciclón tropical a miles de kilómetros puede ayudar a batir el récord de calor en León

Dos muertos en 48 horas por las altas temperaturas en León

Si las previsiones se cumplen, la jornada del domingo sería la más calurosa, previa a una semana en la que se espera que las máximas caigan algo en la provincia aunque el calor intenso podría volver de cara al siguiente fin de semana.

