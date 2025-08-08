leonoticias - Noticias de León y provincia

Porfirio Díez, entre José Ángel Arranz, y María Jesús Ruiz e Ignacio Castresana, en la presentación del balance del Programa 'Espacios Naturales contra el Cambio Climático« en 2011. Leticia Pérez
Obituario

Fallece el histórico político de León y alcalde de Burón, Porfirio Díez

El PP en la provincia y el presidente de la Junta han mostrado sus condelencias por el fallecimiento del político leonés

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:29

En un comunicodo el Partido Popular de León ha querido «trasladar sus condolencias y un sentido abrazo de acompañamiento a los familiares por el fallecimiento de Porfirio Díez».

Como recalcan sus compañeros de partido fue durante siete mandatos, desde 1991 hasta 2023, alcalde de Burón encabezando la lista del Partido Popular, lo que le convirtió en uno de los regidores más longevos de los municipios de la provincia.

«Durante estos años, fue un firme defensor del medio rural, con especial atención a poner en valor las potencialidades de la montaña, principalmente la oriental, y trabajador infatigable por impulsar medidas y acciones para garantizar la supervivencia del sector ganadero, al que también estaba vinculado profesionalmentecomo veterinario», finaliza el texto del PP de León.

Unas condolencias a las que se ha sumado el líder autonómico de los populares y actual presidente la Junta: «Lamento profundamente el fallecimiento de Porfirio Díez, alcalde durante muchos años de su querido municipio, Burón. Entregado servidor público, comprometido y cercano. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros», ha escrito Mañueco en la red social X.

Porfirio Diéz, además de ser alcalde de Burón, ocupó otros cargos importantes como la presidencia de la Mancomunidad Montaña de Riaño y la vicepresidencia del Grupo de Acción Local Montaña de Riaño. Dentro del partido fue secretario comarcal del PP en la comarca de Cistierna.

