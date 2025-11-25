León es un clamor contra la violencia machista: «¡Basta ya!» La manifestación del 25N reúne a centenares de personas en la capital para exigir la erradicación de esta forma de violencia contra las mujeres y poner el foco en la educación para frenar los discursos negacionistas

Ana G. Barriada León Martes, 25 de noviembre 2025, 19:45 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

Un clamor compartido a pleno pulmón que ha recorrido las calles de Léon para pedir alto y claro el cese de todo tipo de violencia contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Como viene siendo habitual, las calles de la capital se han teñido de morado este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, con una manifestación que ha reunido a varios centenares de personas.

Convocada por la Plataforma contra las Violencias Machistas de León, el recorrido partía de Guzmán para concluir en San Marcelo. El objetivo, uno compartido: reivindicar que las mujeres queremos «ser libres, seguir vivas y estar unidas para avanzar hacia un mundo libre de violencias machistas», explicaba la secretaria de la plataforma Pilar González Fidalgo.

Porque un nuevo reto se abre a la sociedad, el de frenar los discursos que niegan la violencia sistemática contra las mujeres y la expansión de una nueva forma de entender las relaciones con un altavoz tan alto como imposible de controlar: las redes sociales. Y es que esta «lacra que no se termina de erradicar» tiene en la juventud un campo en el que hay que incidir de forma directa para que no se repliquen comportamientos que nada tienen que ver con la igualdad y el respeto.

El reto de la violencia digital ejercida en las redes sociales

Incidían en este punto las autoridades en el acto institucional celebrado por la mañana en el Musac e insistía la plataforma en la manifestación. Preocupa «mucho» la violencia digital que se ejerce especialmente sobre mujeres jóvenes a través de las redes sociales, afectando a un grupo de chicas «que todavía no tienen formada la personalidad y a las que les puede costar mucho salir de ese mundo».

Como herramienta fundamental una educación que «sea dique contra esos comportamientos» porque «no queremos seguir viendo esos influencers y youtubers que son altavoz de una nueva forma de ejercer la violencia contra las mujeres» en un contexto en el que los datos demuestran que los delitos por violencia de género crecen entre los grupos de población más jóvenes.

A nivel institucional este 25N pide a los políticos más formación para las fuerzas y cuerpos de seguridad que atienden a mujeres víctimas del maltrato, más formación en el sistema sanitario que es uno de los primeros puntos donde puede localizar a una víctima, y más formación entre el profesorado para que actúen en los centros escolares. «La sensibilización y la educación son fundamentales», concluía González Fidalgo.

La marcha recorría una gélida tarde leonesa las calles de la capital para recordar que la violencia de género sigue existiendo, que es una lacra a erradicar y que al unísono ha entonado desde León un sentido «¡basta ya!».