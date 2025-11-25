Las autoridades llaman a León a frenar la violencia digital y educar en igualdad

Leonoticias León Martes, 25 de noviembre 2025, 17:18 Comenta Compartir

Todas las administraciones con representación en León celebraron este martes un acto institucional conjunto con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que, lamentando que «un año más haya que celebrar el acto y la existencia de violencia de género», hicieron un llamamiento para que toda la sociedad «se conciencie y camine hacia una sociedad en la que las mujeres se sientan protegidas».

Un llamamiento que el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, hizo de forma particular a las jóvenes ante la violencia digital, para que, «ante cualquier señal o signo de violencia», se lo comuniquen a su entorno y a las autoridades para que «se active la red de seguridad, auxilio y apoyo».

En este sentido, recordó la existencia de la línea Atiendo que Gobierno autonómico «pone al servicio de cualquier persona que sufra agresión o violencia» para poder «acompañarlas. Protegerlas y auxiliarlas, judicialmente o psicológicamente, en el proceso de salida del ámbito de violencia.

El acto, organizado este año por la Junta de Castilla y León, se celebró en el Museo de Arte Contemporáneo, debido a que alberga una exposición de Yoko Ono, a la que el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, se refirió como «una activista por el feminismo y por la lucha contra la violencia de género durante muchos años de su carrera artística».

Problemática real

El acto también asistió el subdelegado de Gobierno, Héctor Alaiz, quien dejó clara la existencia de una «problemática real y estructural que nadie puede ni debe negar», por lo que llamó a la «responsabilidad» de toda la sociedad, ya que «un porcentaje de casos sí son conocidos por el entrono de la víctima, pero se han callado», así como a «la colaboración entre administraciones».

En una línea similar, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, quien «frente a algunas fuerzas políticas que niegan la existencia de la violencia de género» quiso dejar claro que «las 38 mujeres asesinadas durante este año son la prueba palpable de que existe y de que días como el de hoy son necesarios para que la sociedad leonesa esté unida frente a esa violencia».

Para Courel es «muy importante» la unidad de todas las instituciones y todas las fuerzas políticas «que tengan algún tipo de sentimiento», para «luchar para poder erradicar la violencia contra las mujeres», mientras que «las que se basan en la negación de una realidad palpable deben hacérselo mirar».

Educación, clave para erradicar la violencia machista

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, lamentó que «casi todas las semanas hay que acordarse de que la violencia de género está ahí y sigue matando a muchas mujeres» y mostró su preocupación de que «hoy en día son muchos lo jóvenes que niegan la existencia de la violencia machista».

Frente a ello, Diez abogó por «la prevención desde la formación», así como por «la seguridad incrementando los medios disponibles» para «poco a poco ir minimizando una situación que hay momentos en los que se incrementa».

Coincidió con el regidor la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León, Raquel Domínguez, quien trasladó la «firme convicción de que la formación es esencial para tratar de acabar con la violencia de de género» mediante «una educación en igualdad que trabaje por evitar los estereotipos sexistas».

En este sentido, señaló que la ULE trabaja para tener espacios libres de violencia de género y protocolos claros de actuación, pero consideró que «es necesario necesario que los estudiantes sean conscientes de que la violencia de género no es una cosa del pasado, sino que está muy vigente en su generación y se manifiesta de otras formas, como la violencia digital, la económica o la vicaria».

El Bierzo también se moviliza

El Bierzo se sumó también hoy a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con diversos actos por toda la geografía comarcal.

En Ponferrada la jornada se inició con la concentración convocada por los sindicatos, CCOO y UGT, a las puertas del edificio de sus sedes, donde volvieron a reclamar el fin de esta lacra.

Por su parte el Ayuntamiento reunió al Observatorio Municipal contra la Violencia de Género, para secundar después otra concentración y lectura de manifiesto a las puertas de la Casa Consistorial, donde se colocaron 38 sillas vacías en recuerdo de todas las mujeres asesinadas este año. La cita contó con la presencia del alcalde, Marco Morala, y de varios miembros de la corporación municipal.

Pero también se desarrollaron otros actos a lo largo de la mañana fuera de la capital del Bierzo, como en Sancedo, donde desde primera hora los vecinos recortaron mariposas para decorar la localidad contra la violencia machista.

En Bembibre, Villafranca del Bierzo, Toral de los Vados, Páramo del Sil y Cacabelos se secundaron más concentraciones, con lecturas de manifiestos, mientras que en Fabero hubo una pequeña marcha por la localidad y en Arganza se escribieron frases para combatir esta violencia en el muro del colegio.

