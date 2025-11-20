Las feministas leonesas salen a la calle el 25N contra los negacionistas y la «violencia institucional»

Ana G. Barriada León Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

León volverá a salir a la calle el 25 de noviembre para exigir el fin de la violencia de género. En una marcha que partirá a las 19:00 horas de la plaza de Guzmán y recorrerá las calles de León hasta San Marcelo, la Plataforma feminista Lunes Sin Sol convoca a toda la sociedad bajo el lema 'Libres, juntas, vivas somos más'. Una «declaración de fuerza, resistencia y esperanza» con la que quieren poner de manifiesto que desde la sororidad la sociedad «debe respetar y valorar nuestra vida».

Porque otro Día Internacional contra la Violencia de Género las calles se llenarán de reivindicación ante una realidad que lejos de disminuir, crece y persiste así como las desigualdades «aunque la derecha y la ultraderecha nieguen lo evidente», como explicaba la portavoz de la plataforma, Pilar González, en la rueda de prensa en la que se han explicado los actos para esta jornada.

Para poner números a la realidad, destacar que el pasado año 49 mujeres fueron asesinadas en España por violencia machista. Según los datos que maneja la plataforma, el 31% de los asesinos había sido denunciado y el 40% tenía una orden de alejamiento, lo que refleja que «fallaron las instituciones». En España se registraron casi 200.000 denuncias, 1.036 solo en la provincia de León, con 27.245 órdenes y medidas de protección adoptadas a nivel nacional, 155 a nivel provincial.

Un año el 2024 en el que, explica la plataforma, se han visto «retrocesos en los derechos» como en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, con «la ultraderecha inventándose síndromes y algunas comunidades negándose a hacer el registro de objetores de conciencia». También en cuando a la prostitución, sin todavía una legislación específica contra esta «forma de violencia».

Una lucha que sigue activa

Otro de los temas que han marcado este presente 2025 ha sido los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía. Para las feministas leonesas, se trata de una «violencia institucional» en la que las mujeres «no pueden fiarse del sistema» porque «hay un sesgo de género» añadido en la sanidad. La jornada «negacionista» en el Congreso, las redes sociales como lugar «inhóspito para las mujeres» como un campo de «violencia y pornografía» o la falta de recursos humanos y técnicos para desarrollar de forma eficiente el pacto de Estado contra la violencia son otros de los ejemplos que ha puesto la plataforma para señalar que la lucha sigue activa.

También para llegar al mundo rural, donde las mujeres que sufren violencia se enfrentan a dificultades añadidas para acceder a recursos o simplemente verbalizar la situación.

Ampliar Rueda de prensa para informar de los actos del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Encina Gutiérrez, miembro de la plataforma y de la asociación Flora Tristán que este año celebra su 50 aniversario, recordaba también el problema de las pulseras telemáticas que deben proteger a las mujeres de sus agresores. El fallo en estos dispositivos ha puesto «en peligro a las mujeres» porque «se ha primado lo económico por encima de la protección a las mujeres en riesgo con el conocimiento del Ministerio» al que pide «crear un sistema público en lo que se refiere a la protección» y señalando que se han detectado casos de fallos en los dispositivos en la provincia de León que han ocasionado «miedo, inseguridad y desconfianza» a las mujeres.