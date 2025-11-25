leonoticias - Noticias de León y provincia

Performance del 25N en San Marcelo.

Performance del 25N en San Marcelo.

«Cerda, zorra, loca, mala madre»: las mujeres muñecas rompen el patriarcado

Una performance de la Escuela de Arte abre los actos en León por el Día Internacional contra la Violencia de Género

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:59

Comenta

Con tutús, de negro, sobre cajas de cartón y bailando al ritmo de la música cadente de un grupo de cuerda. Hasta que llegan los insultos. «Cerda, zorra, loca, mala madre» y una retahíla de palabras, expresiones y vejaciones que, a diario, enfrentamos las mujeres. Pero la realidad es que «ninguna caja es indestructible».

Es la propuesta que este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, han presentado el San Marcelo las alumnas de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León.

Bajo el título 'Casa de Muñecas', se trata de la performance que abre este 25 de noviembre los actos en León contra la violencia machista y que congregaba a un numeroso grupo de personas que, teléfono en mano, asistía a la puesta en escena de las jóvenes.

Tras recibir los insultos sonoros, las muñecas bailarinas eran asesinadas. Morían. Se desplomaban sobre las cajas que las aprisionaban. Pero una voz en off las recordaba que «ninguna caja es indestructible» y, sacando fuerzas, rompían su prisión, se liberaban de su disfraz impuesto y, con flores en las manos y cogiéndose por la cintura, se encontraban las unas con las otras para comenzar un baile ya unidas, libres y sin ataduras.

El mensaje de la propuesta de este 2025 estaba claro: frente a la violencia machista, frente a las agresiones del patriarcado, frente a los maltratadores; unión, resiliencia, sororidad y ruptura valiente de las ataduras.

A esta performance que ha durado cerca de diez minutos y que ha congregado a un importante número de personas en San Marcelo le seguirá esta jornada del 25N el acto institucional y la manifestación a las 19:00 horas con salida desde Guzmán y llegada a la propia plaza de San Marcelo donde la Plataforma contra las Violencias Machistas de León leerá un manifiesto.

