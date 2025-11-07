León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen Este 7 de noviembre concluye el plazo para la entrada en vigor de la nueva normativa de movilidad que recoge los castigos a los conductores infractores

Rubén Fariñas León Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:01 Comenta Compartir

El gran hermano tiene en este viernes, 7 de noviembre, su fecha fijada para la puesta en marcha. Las cámaras que en los últimos años han sido instaladas y las pantallas que salpican el contorno del centro de la ciudad concluyen su periodo de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia previa a su entrada en vigor.

Un total de 30 aforadores, que se irán distribuyendo en 80 posiciones distintas, serán los chivatos que marquen la situación en la ciudad para reflejarlo en 10 pantallas gigantes en las que se informará del estado del tráfico.

Tras el acuerdo definitivo en el pleno del 26 de septiembre, con los votos a favor de PSOE y UPL, el BOP recogía el 16 de octubre su publicación. Empezaba a correr entonces un periodo de 15 días hábiles que concluyen este 7 de noviembre. Con ello entra en vigor la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad de la Ciudad de León que incluye en su Título IV la Zona de Bajas Emisiones y protección del medio ambiente urbano.

El Ayuntamiento de León ha diseminado este área en tres zonas diferentes: casco antiguo, área de prioridad peatonal y zona de bajas emisiones. Mientras que la primera y la segunda se activarán de forma permanente, la tercera, que afecta a la mayor parte del centro de la ciudad, está diseñada como menos restrictiva y solo entrará en uso en episodios de alta contaminación nunca antes registrados en la capital leonesa.

Calles afectadas del Ensanche

Condesa de Sagasta, Facultad de Veterinaria (entre Guzmán y Lancia), Lancia y Alcalde Miguel Castaño (entre Correos y la calle López de Fenar). Asimismo, el perímetro lo completan la calle López de Fenar, Prado de los Judíos, Murias de Paredes, Caño Badillo, Salvador del Nido, Panaderos, Arquitecto Ramón Cañas del Río, Perales, Alfonso El Justiciero, El Espolón, Álvaro López Núñez, avenida de los Reyes Leoneses (entre calle Cruz Roja y plaza de San Marcos) y la plaza de San Marcos.

En total será un área de 113 hectáreas con un perímetro de 4,5 kilómetros, afectando a una población de 21.000 personas en la que el 14% son menores y el 31% mayores de 65 años. En cuanto a la superficie comercial, se expone a la ZBE un área de 261.252 metros cuadrados y de oficinas hasta 141.873m2. La renta media de la zona es de 22.200 euros. Se destaca la elevada densidad de población de Álvaro López Núñez y la Inmaculada.

¿Cuándo me pueden multar?

Esa es la gran pregunta que se hacen los leoneses y para la que el Ayuntamiento de León ha avanzado que tocará esperar.

Lo primero es que habrá «varios meses», cifra por determinar, para adaptarse a la misma. Y las multas quedarán para aquellos que acudan a las zonas peatonales de la ciudad sin su correspondiente autorización -al igual que ocurre ahora en las calles del casco histórico-.

En el resto de la ZBE, en lo que tiene que ver con el perímetro más ancho del Ensanche, se asegura que «no afectará en nada en la práctica». Su activación, de la cual se informará en las pantallas gigantes, solo se producirá cuando se alcancen concentraciones de dióxido de nitrógeno que nunca se han visto en León, «ni en la episodio de incendios de este verano», matizan fuentes municipales consultadas.

Es decir: desde este viernes no se empezará a multar a los infractores. La ordenanza permitirá su adaptación y «no aplicará la norma» del apartado de sanciones, aseverando el Ayuntamiento que se informará del inicio de este periodo cuando toque.

¿Qué vehículos y por dónde circular?

Tanto por el casco histórico como por el área de prioridad peatonal se establecen las mismas condiciones que en las vías peatonales existentes hasta ahora.

Mientras que en el perímetro más grande, marcado por las avenidas de Álvaro López Núñez, Cruz Roja de León, Reyes Leoneses, paseo de Condesa, Facultad de Veterinaria, Lancia y Jardín de San Francisco, las restricciones vendrán marcadas por la calidad del aire. En condiciones normales todos los vehículos podrán circular por aquí. En caso de que se active la ZBE por un incremento de la contaminación solo lo podrán hacer aquellos que tengan una etiqueta ECO y Cero Emisiones, mientras que la etiqueta C necesitará autorización y la B o sin distintivo no podrán acceder.

Y existe una excepción para los que no tengan etiqueta y con la cual podrán circular por esta zona.

¿Y los residentes? Si vives en una zona incluida en el perímetro de bajas emisiones no tendrás ninguna restricción a la circulación.

¿Cómo puedo solicitar mi autorización?

Acudiendo al Ayuntamiento de León, tanto en la sede de Ordoño II como en las dependencias de Policía Local, o haciendo un trámite a través de sede electrónica. También avanzan la creación de una aplicación para hacerlo a través del teléfono móvil.

Ahora bien, si te preguntas cómo acceder a un parking de pago -tanto subterráneos como ORA- no vas a necesitar tener ningún tipo de autorización ya que será automático el registro cuando accedas al pago de tu plaza.

Y si tienes una urgencia, el Ayuntamiento de León concederá 72 horas para que justifiques tu entrada en una de las zonas restringidas.

Y si me llegan a multar, ¿cuánto tendré que pagar?

Las infracciones que recoge la ordenanza van desde leves -hasta 150 euros-, hasta graves -de 151 a 450 euros- y muy graves -de 451 a 900 euros-.

Se considerará leve el incumplimiento de la obligación de exhibir el distintivo ambiental, mientras que grave se entiende no respetar las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos no autorizados.

Todas ellas tendrán un incremento de coste del 30% en caso de reincidencia.

¿Quiénes podrán circular por el área de prioridad peatonal?

En las zonas más restrictivas, de acceso peatonal y casco histórico, se dará acceso a residentes con garaje y sin garaje, usuarios de aparcamientos, la distribución urbana de mercancías, servicios de seguridad privada, titulares de establecimientos, hoteles, mayores de 65 años o dependientes, personas con discapacidad, personas que accedan a su segunda vivienda o con permisos especiales.

¿Cuando será restrictiva la Zona de Bajas Emisiones?

En cuanto a los límites anuales de las partículas PM 10 y al Dióxido de Nitrógeno, el Real Decreto 102/2011 marca para ambos compuestos como valor máximo los 40 microgramos por metro cúbico (µg/m3) y la Unión Europea fija 20 µg/m3 para 2030.

En León, las partículas de PM 10 registradas en 2022 fueron 18 µg/m3; en 2023, 14,5 µg/m3; y en

2024, 16 µg/m3. En el caso del Dióxido de Nitrógeno, la capital leonesa registró en 2022, 15,5 µg/m3; en 2023, 12,5 µg/m3; y en 2024, 13,5 µg/m3.

Es decir, en León nunca se han superado los límites que activarían la zona del ensanche para restringir la movilidad.

¿Y si se activa?

El acceso, circulación y estacionamiento sin autorización, en caso de activarse, quedará para vehículos con etiqueta ECO o 0, así como emergencias, cuerpos de seguridad, ciclos, bicis y vehículos de movilidad personal. Por su parte, el acceso y estacionamiento con autorización quedará para vehículos con etiqueta medioambiental C, debidamente identificados.

Se estima que el 35% del parque móvil de la ciudad no podrá transitar por la zona de bajas emisiones al no contar con ningún tipo de distintivo -el 20% por ser vehículos de gasolina antiguos y el 15% no lo tienen solicitado-. Apenas el 3% lo podrán hacer sin restricciones y el resto tendrán que pedir autorización.