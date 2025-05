Multas de hasta 150 euros por entrar en la ZBE de León sin distintivo medioambiental El régimen sancionador de la nueva ordenanza contempla sanciones graves por no respetar las restricciones en episodios de contaminación

Rubén Fariñas León Lunes, 5 de mayo 2025, 08:16

La Ordenanza Municipal de Movilidad de la Ciudad de León ya tiene pendiente de aprobación su ampliación para adaptar la Zona de Bajas Emisiones. Se trata de un ámbito delimitado por la administración y que estará sujeto a restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso de la capital leonesa, abarcará dos zonas: el área de prioridad peatonal de acceso restringido -ciudad antigua- y la zona de bajas emisiones -ensanche-. Se trata de un proyecto que será revisado a los tres años de su aprobación y, posteriormente, cada cuatro.

La nueva ZBE contará con el control de acceso que comprobará si el vehículo puede acceder y podrá exigir el distintivo ambiental para identificarlo. Esto se activará en caso de declaración de alerta por episodio de contaminación del aire.

Las infracciones que recoge la ordenanza van desde leves -hasta 150 euros-, hasta graves -de 151 a 450 euros- y muy graves -de 451 a 900 euros-. Se considerará leve el incumplimiento de la obligación de exhibir el distintivo ambiental, mientras que grave se entiende no respetar las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos no autorizados. Todas ellas tendrán un incremento de coste del 30% en caso de reincidencia.

¿Quiénes podrán circular?

La nueva ZBE dará acceso a residentes con garaje y sin garaje, usuarios de aparcamientos, la distribución urbana de mercancías, servicios de seguridad privada, titulares de establecimientos, hoteles, mayores de 65 años o dependientes, personas con discapacidad, personas que accedan a su segunda vivienda o con permisos especiales.

El acceso, circulación y estacionamiento sin autorización quedará para vehículos con etiqueta ECO o 0, así como emergencias, cuerpos de seguridad, ciclos, bicis y vehículos de movilidad personal.

Por su parte, el acceso y estacionamiento con autorización quedará para vehículos con etiqueta medioambiental C, debidamente identificados.

Se estima que el 35% del parque móvil de la ciudad no podrá transitar por la zona de bajas emisiones al no contar con ningún tipo de distintivo -el 20% por ser vehículos de gasolina antiguos y el 15% no lo tienen solicitado-. Apenas el 3% lo podrán hacer sin restricciones y el resto tendrán que pedir autorización.

¿Cómo se determinó esta zona?

El estudio previo realizado determinó que el ensanche fuera la zona afectada por el área de bajas emisiones. Para tomar esta decisión se valoraron como zonas menos contaminadas La Chantría, La Lastra, San Claudio, Puente Castro y Oteruelo. Mientras que las zonas más ruidosas se ubicaban en Pinilla, Crucero, La Sal y La Vega.

Por densidad de población afectada, estas zonas son el Ensanche, Santa Ana y el Polígono X y Santa Marina y San Martín. Y por densidad comercial también aparecía el Ensanche. Otro factor fue el de las frecuencias de transporte público y aquí los peor valorados fueron Santa Ana y el Polígono X y Pinilla, Crucero, La Sal y La Vega, con más de media hora de trayecto.

En el sumatorio de todas estas estadísticas, los barrios con puntuación más alta y que, por tanto, veían la necesidad de aplicar la ZBE fueron: San Claudio, San Marcelo y Santa Marina/San Martín. Cerca se sitúan San Mamés, La Palomera, Polígono X, Las Ventas/San Esteban y La Chantría.

El estudio detectó que el eje Padre Isla y Ramón y Cajal con Independencia y Santa Nonia tienen un «elevado tránsito» y podría apostarse por derivar el tráfico a zonas menos centrales.

En total será un área de 113 hectáreas con un perímetro de 4,5 kilómetros, afectando a una población de 21.000 personas en la que el 14% son menores y el 31% mayores de 65 años. En cuanto a la superficie comercial, se expone a la ZBE un área de 261.252 metros cuadrados y de oficinas hasta 141.873m2. La renta media de la zona es de 22.200 euros. Se destaca la elevada densidad de población de Álvaro López Núñez y la Inmaculada.

Ampliar Calles afectadas Condesa de Sagasta, Facultad de Veterinaria (entre Guzmán y Lancia), Lancia y Alcalde Miguel Castaño (entre Correos y la calle López de Fenar). Asimismo, el perímetro lo completan la calle López de Fenar, Prado de los Judíos, Murias de Paredes, Caño Badillo, Salvador del Nido, Panaderos, Arquitecto Ramón Cañas del Río, Perales, Alfonso El Justiciero, El Espolón, Álvaro López Núñez, avenida de los Reyes Leoneses (entre calle Cruz Roja y plaza de San Marcos) y la plaza de San Marcos.