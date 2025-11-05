Estos vehículos podrán acceder a las Zonas de Bajas Emisiones aunque no tengan etiqueta de la DGT

leonoticias - Noticias de León y provincia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:41

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética exige a los municipios con más de 50.000 habitantes implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Muchas ciudades ya están ampliando las restricciones, aunque hasta ahora los vetos se dirigían principalmente a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Pero a partir de 2026, los coches con etiqueta B también serán objeto de prohibiciones en múltiples ciudades españolas.

La buena noticia es que las grúas podrán entrar y prestar sus servicios a conductores y talleres en las vías públicas de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), con independencia del distintivo ambiental que posean.

Así, lo recoge una disposición incluida en el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados -que actualmente figura en tramitación en el Senado-. Eso sí, para ello, deberán estar inscritos en el Registro Estatal de Auxilio en Vías Públicas (REAV) y comunicar su actuación a la autoridad competente.

Esta medida, incorporada en la Disposición adicional trigésima del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, responde a una propuesta formulada por el RACE (Real Automóvil Club de España) que, en su labor de defensa del interés público, venía reclamando la necesidad de garantizar la asistencia a los conductores en cualquier circunstancia, también dentro de las zonas restringidas.

El RACE ha manifestado su satisfacción tras lograr que se reconozca el acceso prioritario de este tipo de vehículos de auxilio en vías públicas, independientemente de la etiqueta ambiental de la DGT que posean.

Según el Automóvil Club, permitir que los vehículos de asistencia puedan acceder sin restricciones a las ZBE para la prestación de sus servicios no solo refuerza la seguridad de los usuarios de la vía, sino que también garantiza la fluidez del tráfico y la rápida retirada de vehículos averiados o accidentados en el interior de las ciudades.

Desde la entidad se subraya que esta incorporación normativa es un reconocimiento a la labor esencial que desarrollan los operadores del sector de asistencia en carretera. Su trabajo contribuye decisivamente a la mejora de la movilidad y la seguridad vial en todo tipo de situaciones, cooperando con las Administraciones Públicas en una gestión más eficaz del tráfico y las emergencias.

