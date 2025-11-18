El pueblo de León que gana vecinos y encadena varios cursos con más escolares Procedentes de Perú, Paraguay, Colombia o Marruecos, las nuevas familias asentadas en el municipio rejuvenecen la localidad

Mansilla de las Mulas está de enhorabuena. La llegada de nuevas familias al municipio rejuvenece el pueblo leonés que encadena varios años ganando población y aumentando el número de jóvenes en edad escolar matriculados en el CEIP Pedro Aragonés Alonso.

El aumento del número de alumnos se atribuye principalmente a la llegada de nuevas familias, muchas de ellas procedentes de países como Perú, Paraguay, Colombia y Marruecos, que han elegido Mansilla de las Mulas como su nuevo hogar. Asimismo, el incremento se ve reforzado por la llegada de alumnos españoles procedentes de otras provincias, lo que pone de manifiesto la creciente demanda y el atractivo de la oferta educativa y residencial de la zona.

El centro escolar ha pasado de contar con 154 alumnos el curso pasado a albergar actualmente 179, lo que supone un incremento de 25 nuevos estudiantes.

Mas usuarios del comedor y más docentes para el centro

Este crecimiento no solo se observa en las aulas, sino también en el servicio de comedor. Si el año académico anterior registraba 79 comensales, este curso la cifra se ha elevado hasta los 112, destacando el hecho de que se cocina en el centro, garantizando así la máxima calidad de los alimentos.

Ante este notable crecimiento, la administración a través de la Dirección Provincial de Educación, ha respondido dotando al centro con más personal docente. Se ha reforzado la plantilla con maestros de primaria adicionales, así como con especialistas que permitirán atender de manera más eficaz las necesidades de un alumnado cada vez más numeroso y diverso.

Este fenómeno educativo subraya la revitalización que está experimentando Mansilla de las Mulas en los últimos años, consolidándose como un lugar de acogida y oportunidades, con un crecimiento escolar que habla de un futuro prometedor para la localidad.

