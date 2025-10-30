León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes El Área Urbana Funcional de León crece en 700 kilómetros cuadrados y 12.000 personas, según el Ine, aunque en alguno de los seis municipios que se han añadido creen que la estadística «está condenada a no sacar conclusiones muy válidas»

Desde 2010 hasta 2023, la estadística del Ine -Instituto Nacional de Estadística- que analizaba diferentes parámetros de las AUF (Área Urbana Funcional) españolas recogía los datos de León capital y quince municipios de su entorno. En la última actualización, a los 16 existentes, se suman otros seis que suponen un gran incremento en lo que a extensión y distancias se refiere pero no tanto en cuanto a población y actividad económica.

La ampliación de la AUF de León se da, sobre todo por el este, con Gradefes, Villasabariego, Valdepolo, Mansilla de las Mulas y Cistierna. También al norte, como este último, se suma Matallana de Torío. Algunas de las localidades añadidas están a apenas quince minutos en coche, como Mansilla de las Mulas, pero otras distan mucho de considerarse cercanas a la capital. Ya era el caso de uno de los municipios veteranos: La Pola de Gordón está a más de treinta kilómetros y el trayecto medio ronda la media hora.

Datos que superan algunas de las nuevas incorporaciones. Cerca de La Pola, Matallana de Torío se encuentra a 33 kilómetros y cuarenta minutos en coche, y Valdepolo a más de cuarenta kilómetros y casi los mismos minutos de viaje. Datos relevantes que se quedan en nada con los 59 kilómetros, por el camino más corto, y los 55 minutos por el más rápido (66 kilómetros) que hay que salvar para llegar de Cistierna a León y viceversa.

La AUF de León, tan lejos como salir de la provincia

Estas cifras son similares con las que se podría llegar desde la capital leonesa hasta el primer área de descanso de la AP-66 en Asturias (63 kilómetros y 55 minutos), al pueblo zamorano de Santa Colomba de las Carabias (62 kilómetros y 45 minutos); al palentino de San Nicolás del Real Camino (67 kilómetros y 45 minutos); o a Mayorga, en Valladolid, donde se tardan unos cuarenta minutos en recorrer sesenta kilómetros.

Resulta, por lo tanto, sorprendente el dato de Cistierna porque eso supone que un quince por ciento de su población activa tiene su puesto de trabajo en León capital o en alguno de los municipios más cercanos, poblados y económicamente activos. Este cambio estadístico llega al Ine para adaptarse a un proyecto europeo que ha modificado muchas AUF en España.

«Seguirán censados aquí»

«No tenemos ninguna estadística para saber si ese quince por ciento es mucha gente o no, no me parece que haya tanta gente porque lo normal es que los que trabajan en León al final se queden en León. Otra cosa es que sigan censados aquí o no», reflexiona el alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, que comenta que «e parece mucho ese porcentaje pero claro, así puede ser».

El regidor de este municipio leonés, el más lejano en tiempo y distancia de la capital en la nueva y aumentada AUF de León, entiende que «a lo mejor sí que hay gente que está trabajando en León, que van y vienen, pero creo que el mayor grupo de personas pueden ser los que trabajan y viven allí pero siguen empadronados en Cistierna. Ahí sí que conozco muchos casos de personas que están toda la semana en León y luego vienen el fin de semana». Entre los motivos para que se produzca este hecho está el sentimiento de pertenencia de esas personas »que aunque su trabajo los lleva fuera, sienten que no quieren desengancharse del pueblo y siguen manteniéndose empadronados aquí para mantener esa conexión». Además, comenta el alcalde, el camino a la inversa lo realizan muchos otros «que vienen de León a grandes empresas y muchos funcionarios porque Cistierna tiene muchísima gente trabajando en servicios públicos, sanitarios, educativos y demás. Son muy pocos los que viven aquí».

Luis Mariano Santos aprovecha en este punto para recordar que en Cistierna y otras comarcas rurales hay un grave problema porque «se necesita mucha mano de obra. Las empresas del polígono de Vidales están demandando muchas personas y no encuentran trabajadores para desarrollar su labor. Hay una gran empresa que está creciendo mucho y que aquí no encuentra mano de obra».

Una estadística «condenada»

«En cualquier caso«, concluye que »cualquier estadística que se haga y que incluya en un área funcional de León a Cistierna está condenada a no sacar unas conclusiones muy válidas, porque no tiene absolutamente nada que ver la zona urbana, periurbana y lo que es el alfoz de León con Cistierna. No creo que esto pueda dar una unos resultados muy uniformes».

Opinión similar, aunque por el caso contrario, muestra José Alberto Martínez Llorente que comenta que «somos tan pequeños que se habrán olvidado de nosotros», al pensar en por qué el municipio del que es alcalde no está entre los que conforman la AUF de León.

La estadística genera en este caso el efecto contrario, el de un municipio cercano a la capital y al alfoz, y que está rodeado -casi por completo- de otros términos que sí contabiliza el Ine dentro del AUF de León.

José Alberto explica que su municipio tiene «transporte a la demanda y todo, hay gente que llama al autobús y éste entra hasta el pueblo a buscarlos y les lleva a Mansilla de las Mulas y desde allí se van a León o donde sea», sobre las facilidades que tienen sus habitantes para llegar a la capital y su entorno.

El alcalde de Mansilla Mayor cuenta que «aquí hay mucha gente en edad de trabajar, hay agricultores y de todo, y gente que trabaja en los alrededores. Y a León los hay que van a trabajar allí todos los días pero diría que vienen más personas a trabajar aquí de las que marchan fuera. Por ejemplo, cada día vienen tres trabajadores de la Diputación, hay una guardería con dos empleados…, hay movimiento de sobra», afirma José Alberto.

Mucha extensión, poca población

En el caso de la estadística que afecta a la AUF leonesa, el cambio más evidente es en cuanto a su extensión territorial al crecer casi un 60 por ciento. Se ha pasado de los 1190 kilómetros cuadrados de los 16 municipios que conformaban la AUF desde 2010 hasta 2023 a los 1898,3 de 2024. Aunque abarca un territorio considerable -multiplica por 48 la superficie del término la capital- está por detrás de la AUF de Burgos y Valladolid, y por delante de Ponferrada, Salamanca, Palencia o Zamora.

Este crecimiento de tamaño no se traduce de la misma forma en lo poblacional porque los 11.892 «nuevos» habitantes no suponen ni un seis por ciento de incremento entre un año y otro. El parque de vivienda sí que crece en mayor proporción al pasar de casi 126.000 a casi 135.000, así como el porcentaje de población extranjera que alcanza el 6,4 por ciento, medio punto más que en 2023; mientras que la tasa de actividad cae unas centésimas hasta el 53,04.

Mal dato este último apoyado en un envejecimiento de la población que no cesa en toda la provincia, tampoco en la capital ni su alfoz. En este sentido sí que se nota que la incorporación de estos seis municipios lastran estadísticas como la edad media en la AUF de León que ha crecido de los 49,3 años de 2023 a los 53 años del pasado año; o el porcentaje de hogares en los que sólo vive una persona del 35,4 por ciento al 36.