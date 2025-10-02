Herido un motorista tras sufrir una caída en León El ocupante de la motocicleta accidente sufría dolores en el tobillo, con una posible fractura de esta articulación

Leonoticias León Jueves, 2 de octubre 2025, 19:52

Un hombre de 55 años ha resultado herido en la tarde de este jueves tras sufrir una caída con su motocicleta en León ciudad.

El incidente ha tenido lugar a las 19:31 horas de este jueves en la calle La Serna de la capital leonesa. En la llamada de alerta se indicada que se encontraba un motorista tirado en la calzada con una posible fractura de tobillo.

Miembros de la Policía Local de León y la Policía Nacional acudieron al punto del suceso, además de una ambulancia para atender al herido.