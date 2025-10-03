Herido un motorista tras una colisión con un coche en León El hombre de 49 años ha sido atendido tras el siniestro producido en la ciudad

Leonoticias León Viernes, 3 de octubre 2025, 16:52 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

Un hombre de 49 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico en la capital de León. La colisión entre su motocicleta y un coche ha dejado al varón con dolor en una pierna. El accidente ha tenido lugar en la Glorieta de la Cruz Roja de León, cruce con la calle de las Campanillas.

El suceso se ha producido en torno a las 16:25 horas de la tarde, cuando se ha notificado a los Servicios de Emergencias del 112 de Castilla y León.

El hombre, consciente, ha sido atendido por una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl que se ha desplazado hasta el lugar. Además, también ha acudido la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía.

Se trata del cuarto accidente con una motocicleta involucrada en apenas 24 horas y el tercero de esta jornada de jueves.