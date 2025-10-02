La fractura entre Diez y Pedro Sánchez: sin respuestas de Transporte por Feve y sin cita para verse El alcalde de León ratifica que la carta que los alcaldes de la línea de Feve enviaron al secretario de Estado solicitando una reunión nunca obtuvo respuestas

Ana G. Barriada León Jueves, 2 de octubre 2025, 12:02 | Actualizado 12:24h.

Más que una brecha es ya un auténtico acantilado. La separación entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y el Gobierno central capitaneado por el líder de su propio partido, Pedro Sánchez, no hace sino acumular más y más kilómetros de distancia. Aunque unidos por las siglas socialistas, la diferencia de criterios, opiniones y soluciones para León son evidentes y así lo denotan las últimas declaraciones de Diez.

Uno de los principales temas que separa las posturas de León y Madrid es la llegada de Feve a Matallana. Recordaba el alcalde que hace meses los alcaldes de los pueblos afectados por la línea conformaban una plataforma en la que requerían al secretario de Estado y al Ministerio de Transportes una reunión para abordar el futuro de Feve. La carta solicitando el encuentro nunca tuvo respuesta, igual que los whatsapp que Diez mandó al propio secretario de Estado.

Para Diez, esto indica que «no hay ninguna intención ni del Ministerio ni de la Secretaría de Estado de recibir a los alcaldes como máximos representantes que somos de los leoneses afectados». Una realidad que hace que el asunto se eleve a una «preocupación máxima» mientras ven cómo el Gobierno insiste en la alternativa ya rechazada por los leoneses de poner autobuses para llegar al centro de León en lugar de hacerlo el propio tren hasta Matallana.

Será la plataforma en su conjunto a través de su portavoz quien anuncie los pasos a seguir visto que la carta enviada no ha recibido respuesta para conocer los siguientes pasos a dar para desbloquear el problema de Feve.

«¿Convención del PSOE? ¿Dónde va a ser?»

Feve se suma al pulso que desde hace años mantiene con el líder de los socialistas en la provincia, Javier Alfonso Cendón y, por ende, con el gobierno de Pedro Sánchez. Preguntado sobre la batería de propuestas que podría presentarle en la visita del presidente a León los días 25 y 26 de octubre con motivo de la clausura de la convención del PSOE, Diez se sorprendía al no conocer los detalles de la cita. «¿Convención del PSOE? ¿Dónde va a ser?», preguntaba a los medios asegurando que desconocía el dato.

Sin embargo, adelantaba que ha «oído» que el 16 de octubre, apenas diez días antes de la visita ya confirmada, Sánchez asistirá según tiene «entendido» a la clausura del Enise. De ser así, el encuentro con el presidente tampoco se producirá ya que el alcalde no estará esa jornada «ni en León ni en España» por motivos que no ha querido adelantar.