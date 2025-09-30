Transportes refrenda 15 años de «mentiras» y carece de informes sobre Feve La «inacción» de los sucesivos gobiernos con la integración de la vía estrecha en la ciudad ha sido corroborada por el Ministerio, donde no hay información sobre el tramo al centro de León

Rubén Fariñas León Martes, 30 de septiembre 2025, 08:13

Los sucesivos gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista han «mentido» a la ciudadanía leonesa con el proyecto de integración del ferrocarril de vía estrecha en León.

Tras 15 años de espera, el Ministerio de Transportes ha confirmado lo que los usuarios de la línea se llevaban temiendo desde que 2011 los trenes dejaron de llegar al centro de la ciudad.

No existe proyecto, información ni informes sobre la integración del tramo La Asunción-Matallana.

La plataforma en defensa de Feve en León han obtenido al menos la respuesta, por dura que sea, por parte de la Dirección General de Estrategias de Movilidad. Una información, por otra parte, a la que tenía obligado cumplimiento a instancia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y tras la solicitud de los informes técnicos obrantes sobre esta actuación. Unos informes que no existen, como reconocen.

Desde Transportes se confirma que «no hay constancia» de la existencia de ninguna resolución, acuerdo, circular, instrucción, memoria o expediente, tanto administrativo como político, sobre la solicitud realizada del retorno del tren de vía estrecha al centro de León.

Un tren en vía muerta desde 2011

Una situación que los usuarios tildan de «extrema gravedad» después de tres lustros desde el cierre en 2011 de la línea. Ningún documento respalda las actuaciones que los políticos, de uno y otro lado, han ido trasladando a la ciudadanía en todo este tiempo.

Fue tras la negativa del Ministerio a prestar la información, y el recurso presentado ante Transparencia, cuando los responsables de Transportes han confirmado el temor de los pueblos por los que circula el tren. «Han incumplido de manera flagrante el convenio marco para la integración de la línea y las obligaciones establecidas puesto que la plataforma sí tiene constancia de la existencia de dicha documentación», haciendo mención a una entrevista del secretario de Estado de Transportes sobre un estudio de los técnicos que habla de «entre 700 y 760 pasajeros diarios. Una cantidad muy pequeña» en referencia al proyecto que se estudiaba para el tramo León-La Asunción.

Ante esto, la plataforma recuerda que es «una falacia» que el responsable ha manifestado «después de haber degradado el servicio hasta el punto de no ser operativo», haciendo uso de las estadísticas «viciadas» por el servicio actual y no por las previas al cierre de la línea.

Por ello, entienden que este reconocimiento oficial supone «un escándalo» administrativo y político que revela «la total parálisis» de rendición de cuentas en un asunto que afecta a la conectividad y el desarrollo de León.

La plataforma dirige ahora sus quejas al Ayuntamiento de León, que deniega las solicitudes de información pública, advierten, y al Ministerio de Transportes para convocar una reunión de seguimiento del convenio y que allí es establezcan plazos y medios para cumplirlo. Tampoco se descarta tomar acciones políticas, adminsitrativas y judiciales necesarias si no se acata la firma del convenio.