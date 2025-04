Diez ve ahora «irrenunciable» la llegada de Feve al centro sin «engañar» a los leoneses

Rubén Fariñas León Miércoles, 30 de abril 2025, 11:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de León ha aprobado la tercera moción en seis meses para pedir al Ministerio de Transportes que el 14 de la vía estrecha llegue de nuevo a la estación de Padre Isla. Medio año de reproches, sumado a trece años de espera, en los que Feve no se ha movido ni un centímetro desde el apeadero de La Asunción.

En esta ocasión ha sido el Partido Socialista, a instancia de la plataforma por el Futuro de la Montaña, quien ha llevado a San Marcelo la reclamación para que el Ministerio de Transportes reactive el proyecto que paralizó en 2011 e inste a Europa a convertirlo en itinerario cultural.

«Es de sabios rectificar», afirmaba el portavoz del Partido Popular tras esta propuesta lanzada desde el equipo de gobierno. Y hablaba de rectificar porque en octubre de 2024 el propio alcalde José Antonio Diez «compadreó» con una «solución blanda», en palabras textuales del regidor, que proponía la Secretaría de Estado de Transportes para el tramo entre La Asunción y Matallana. Una alternativa que dejaba en corredor verde las vías tendidas hace 14 años y los apeaderos levantados que nunca han llegado a ser utilizados, y una opción que rápidamente fue descartada por agentes económicos de la ciudad y por los propios vecinos de este entorno que reclamaron que el tranvía prometido fuera una realidad, a pesar de que Diez avanzaba que «ya estaban adaptadaos y no plantean una necesidad» la integración del Feve en León.

Mientras que el portavoz socialista, Vicente Canuria, explicaba que «no van a permitir» que esta infraestructura quede en el limbo y que la llegada de pasajeros al centro es «irrenunciable», en la bancada popular llamaban la atención por el «conformismo» mostrado por Diez y tildaban de «metedura de pata» aquellas declaraciones que no han sido acordes a las tres mociones llevadas a San Marcelo. En este sentido, el alcalde recordó que sus declaraciones fueron una «transmisión» del planteamiento del Gobierno y el «objeto de estudio» que está sobre la mesa de Transportes: «No me conformaba, pero no engaño a los ciudadanos como ustedes. No lo comparto, pero es la visión que tienen sobre Feve». Y en un intento de Fernández por mantener abierto el tira y afloja entre ambos, el regidor le retiró el uso de la palabra dando por concluido el debate.

La situación actual de Feve

En estos momentos, la situación para la línea de Feve en León es la misma que en 2011. El traqueteo de la vía estrecha se sigue quedando en La Asunción, donde unos topes impiden que avance hacia las vías tendidas y que atraviesan San Mamés hasta llegar a Padre Isla.

Las últimas noticias desde el Gobierno las trasladaba el diputado Javier Alfonso Cendón a la plataforma por el futuro del tren de vía estrecha. En las mismas se planteaba la colocación de un autobús eléctrico, que hiciera las veces de tren, y que sería una solución rápida y con un coste de la décima parte de lo prometido. En la misma, el socialista explicaba que el avance del tren hacia la estación de Matallana implicaría una inversión de 20 millones de euros y se alargaría en el tiempo.

Lejos queda ahora la excusa mantenida en la última década de que el problema era circulatorio y por una normativa especial que debía encajarse en León para que el tren, convertido en tram, pudiera avanzar hacia el centro. Una solución que, lejos de necesitar una regulación extraordinaria, sería similar a la existente en ciudades mucho más pobladas como Alicante.