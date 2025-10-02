UPL reclama la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de Feve La formación leonesista lamenta la postura de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP

Unión del Pueblo Leonés (UPL) exige la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del convenio marco para avanzar en el regreso de FEVE al centro de León. La formación leonesista se suma a la petición de la Plataforma ciudadana en defensa de la integración de la FEVE 15 años después de su firma y tras 14 del cierre del tramo entre el apeadero del barrio de La Asunción y la estación de Matallana.

La secretaria general de UPL y procuradora en Cortes, Alicia Gallego, quiso ahondar en la «lamentable burla» del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, tras «presumir» de la existencia de un informe que considera inviable la llegada del tren-tranvía al centro de la ciudad. «Utilizan cifras actuales tras una década y media de incumplimientos, olvidos y promesas que ignoran la importancia de una línea que es fundamental para la montaña oriental leonesa y su futuro», reseñó.

UPL considera que se vuelve a evidenciar «la palabrería y humo» de los sucesivos gobiernos de España encabezados por el PSOE y el PP, «que no han hecho más que paralizar un proyecto clave para el desarrollo de la provincia de León». La falta de compromiso institucional de ambas formaciones con la provincia, añaden, «es total».

«Estamos cansados de mentiras y falsas promesas que llegan siempre en periodos electorales, cuando se está privando a León a contar con una conectividad del siglo XXI. El Gobierno de España debe poner a trabajar a su ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y, en especial, a un Óscar Puente que parece estar más centrado en las redes sociales que en trabajar por una Región Leonesa que requiere de un compromiso claro y decidido en el desarrollo de sus infraestructuras», concluyó.

