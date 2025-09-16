«Hemos estado con los pueblos y el primer objetivo ha sido proteger a sus vecinos»

Rubén Fariñas León Martes, 16 de septiembre 2025, 08:27 Comenta Compartir

Sobre la mesa reposa una pila de documentos que ha ido firmando en las últimas horas. «Esto también son los incendios», explica antes de atendernos. En el mismo lugar donde cada día el Cecopi se reunía para trazar la estrategia contra el mayor desastre natural de León aún se vive la resaca emocional de tres semanas de infierno.

Al frente de las operaciones estuvo Eduardo Diego, delegado de la Junta, que reconoce la complicada situación vivida y reflexiona sobre los errores, y los aciertos, que se tuvieron en 23 días en los que más de 100.000 hectáreas fueron arrasadas. También afronta un breve cuestionario sobre sus dos años siendo «los oídos» de la Junta con los leoneses y algunos de los proyectos pendientes.

Hace dos años y dos meses que llegó al cargo. No sé si, después del fatídico mes de agosto que se ha vivido, ha llegado a pensar ¿en qué momento?

No porque uno asume responsabilidades con todas las consecuencias. Como delegado hay una parte de protección civil y emergencias y se asumen según vienen. Han sido tres semanas muy difíciles, complejas e inéditas, nunca había ocurrido en la provincia, con varios incendios a la vez y de dimensiones. Ha sido muy complicado, pero se asume con la responsabilidad que toca. Hemos intentado dar lo mejor de cada uno, confiando en equipos y los técnicos, que son los que saben; también contando con el resto de autoridades y administradores y los servicios de esta Delegación Territorial.

En el manual del delegado de la Junta no creo que aparezca la capacidad para evacuar cientos de pueblos y miles de personas. ¿Se aprende sobre la marcha?

Uno tiene experiencia profesional en diferentes ámbitos y administraciones; recientemente hubo un apagón que fue complicado. La pandemia también, y tocó enfrentarse a ella. No hay un manual, pero la experiencia de años en la administración te permite afrontarlo de la mejor forma posible y contando con los que saben, tanto en estrategia como en coordinación de medios. Ellos nos guían, incluso en asuntos de protección civil, para la toma de decisiones del Cecopi, con fuerzas de seguridad, Junta, Subdelegación y también Diputación.

¿Cómo se vive esa resaca emocional, especialmente, tras ese mes de incendios?

No te da tiempo ni a parar. Una cosa va seguida de la otra. Ya estando en incendios, con varios de gravedad 2, se puso una respuesta a la gente que había sufrido esos incendios desde la Junta. Estábamos trabajando en la extinción y en la recuperación de esos pueblos afectados: ayudando a ganaderos con suministro de alimentos y agua, colaborando y tomando nota de los que han perdido la vivienda... Ha sido tan seguido que no ha dado tiempo a parar tras esas semanas duras para la provincia.

Todo el mundo señala lo que se ha hecho mal. Me gustaría saber qué se ha hecho bien.

Es que son más las que se hicieron bien que las que se hizo mal. Han sido tres semanas complejas con una capacidad de organización importante. Se ha movilizado, a diario, a más de 1.500 profesionales, a más de 90 aeronaves, más de 60 autobombas, más de 50 bulldozer, más de 500 vehículos. Cuando se coordina todo eso, con 60 incendios en 23 días, con 15 en el mismo día y 10 de ellos de gravedad 2, coordinar todo eso y ponerlo en marcha para atajarlos ha sido una demostración de coordinación. Destaco a los técnicos, tenemos los mejores de España, y lo dicen otros servicios de fuera de la comunidad y de España; tenemos una gran dotación y un gran operativo contra incendios, lo que pasa que sucedió lo que sucedió y lo complicó. Este fin de semana, el sábado, tuvimos siete y se apagó con lo que había porque la meteorología era normal. No pasamos 16 días ola de calor con cinco grados por encima de la media. Hemos visto una situación compleja, complicada y se ha tenido que mostrar la capacidad de gestión.

Los incendios, en datos Más de 100.000 hectáreas arrasadas

23 días de incendios

15 incendios simultáneos -10 de ellos de gravedad II-

El 50% de ellos fueron provocados

Hay nueve detenidos y cinco están en prisión

17.000 vecinos desalojados de más de 150 pueblos

¿Y qué se ha hecho mal?; ¿se arrepiente de algo?; ¿qué han aprendido?

Errores seguro que ha habido y hay que reconocerlos para aprender. Pero la conclusión debe ser que incendios como este verano, y que tendremos, seguramente en el futuro, hay que sumar esfuerzos. Hay que hacer autocrítica, la Junta, el Gobierno, Diputación y entidades locales. Se detectó, sobre todo al principio, que era un tema solo de la comunidad y no: era un tema de los ayuntamientos, diputación, comunidad y gobierno porque ha pasado en Portugal, Asturias, Extremadura, Galicia, era algo complejo y un problema de país. El problema ha sido eso, que cuando reclamamos la atención en los primeros días y que no era un problema de un operativo que no podía, era un problema que superaba a cualquier tipo de operativo y necesitaba todos las fuerzas del conjunto de España.

Han llegado muchas críticas desde los pueblos diciendo que se sentían solos y abandonados, ¿qué les puede decir?

Lo primero es agradecer a los alcaldes su comportamientos y su compresión en estos días duros. Han estado al pie del cañón, en cada municipio, y también los pedáneos en sus pueblos. También hacer entender que los operativos antiincendios aunque no los veas están: hasta 1.500 personas al mismo tiempo y 50 hidroaviones. Igual no lo ves en tu pueblo, pero igual está trabajando para que el fuego no llegue a tu pueblo. Aunque se sientan solos no ha sido así porque toda la profesionalidad estaba puesta a disposición de salvar los pueblos y ese era el primer objetivo del cecopi. Hemos llegado a desalojar a más de 17.000 personas de 150 pueblos de León. En un momento, más de 50 pueblos con casi 1.500 personas. Se ha hecho para proteger a los pueblos, poniendo a disposición puntos para ser realojados como Astorga, La Bañeza, Villafranca, Riello o Boca de Huérgano, donde trabajamos para ellos. Es al revés: hemos estado con los pueblos y el primer objetivo ha sido proteger a sus vecinos. Eso ha hecho que no actuásemos con más rapidez en los incendios forestales para defender los pueblos. Hay que trabajar en limpieza de pueblos y perímetros para evitar esto.

Si hay alguien señalado ha sido el consejero leonés Suárez-Quiñones, ¿le apoya usted como ha manifestado el presidente Mañueco?

¿Cómo no le voy a apoyar? El consejero de Medio Ambiente ha estado, desde el primer día, el día 9, con los primeros IGR2, en contacto con el delegado, mañana, tarde y noche, en los Cecopis provinciales y autonómicos que se han desarrollado aquí durante tres semanas. Yo he participado, presencialmente, en toma de decisiones, en conversaciones al Ministerio de Defensa y otras comunidades. Estaba al frente del dispositivo y espero haber dado yo la talla a lo que se me exigía.

¿Acudía Quiñones al Cecopi? Porque o se le hizo desaparecer o se escondió, como reclama el Partido Socialista.

Hubo momentos concretos que no y lo hacía vía telemática por otros compromisos. En todos ha estado, mañana y tarde, trabajando con Cecopis de León, Zamora o Palencia. Ha estado de forma permanente, también por la noche, porque los incendios han sido 23 días las 24 horas.

Los medios movilizados 1.500 profesionales

500 vehículos

90 aeronaves

60 autobombas

50 bulldozer

Siempre que pasan estas catástrofes hay mucho ruido como el provocado por los desencuentros de Mañueco o Sánchez. ¿Pasaba lo mismo entre Eduardo Diego -delegado de la Junta- y Héctor Alaiz -subdelegado del Gobierno- o era todo lo contrario?

No. Lo que quiero es agradecer el comportamiento de todos los miembros del Cecopi y, especialmente, del subdelegado que le ha tocado dirigirlo conmigo. Compromiso máximo en momentos complejos, con decisiones difíciles y solo tengo palabras de agradecimiento. De todo esto tenemos que salir juntos y la reflexión es de cada administración, al igual que la respuesta. Y que esa sintonía de los Cecopis provinciales y esa colaboración y unanimidad se tenga ahora. Yo veo ahora, y lamento, esta situación de ruido de gente que no se acercó ni a un municipio con incendios y les escuchas hablar y provocar más molestias a los ciudadanos. Pido que se hable de colaboración, de las medidas en marcha y de las personas que han perdido propiedades y bienes, también a los municipios para mejorar infraestructuras y garantizar el suministro de aguas porque van a tener problemas. Ya hay un plan de 2 millones de la junta para 42 localidades ante sus problemas en suministro de agua. Hay que tener unión y voluntad para superar esto tan doloroso para muchos leoneses y que se pueda corregir cuanto antes y quede en un mal sueño del pasado.

Todo el mundo mira a Las Médulas: ¿Hubo negligencia? ¿Qué se va a hacer?

No hubo negligencia. Yo estaba en Yeres, y se había protegido, y el fuego iba en una dirección. El camino hacia Médulas -pueblo-, 3 o 4 kilómetros, no corría peligro. Me desplacé a Almázcara, que había otro incendio, y en la bajada me dicen que había que desalojar Médulas y no me lo creía. El problema fue la meteorología y el viento cambiante con rachas fuertes d viento, unido a temperatura y baja humedad convirtió en bola de fuego al incendio y se comió en menos de una hora 4 kilómetros desde Médulas hasta Carucedo. Este tipo de incendios, lo dijo la ministra, que no se podían atajar ni por cielo ni por tierra y eran inextinguibles. Esta debe ser la reflexión. Nos dicen que no habían visto nada igual y gente que ha venido nos decían que era algo inédito, imprevisible y muy difícil de atajar. Esos medios tuvieron que salir porque corrían peligro y cuando llegaron a Carucedo era imposible enfrentarse al fuego.

Igual es ventajista hablar a posteriori, pero esa frase de «los incendios se apagan en invierno» ¿ha hecho ver que es necesario ampliar a todo el año el operativo con bomberos forestales profesionales?

Yo no voy a entrar en eso. Cuantos más medios se tienen, mucho mejor. Pero el esfuerzo de la Junta está ahí y se ha triplicado la inversión en limpieza y prevención de incendios, se ha duplicado el presupuesto del operativo hasta 126 millones. El esfuerzo para tener más medios para trabajar durante todo el año se hace de forma permanente. Habrá que revisarlo al alza, como dijo el consejero, y ver qué se puede mejorar. En Riocamba, que es un ejemplo de buena gestión forestal y la limpieza del propio suelo, con cortafuegos, perímetros y medidas, y ejemplo de reforestación puesta en marcha, tuvimos el incendio de Canalejas, en Almanza, y Riocamba se lo comió sin darnos cuenta. Estos incendios de sexta generación se comportan de forma anormal a lo que eran incendios. Luego nos dicen que este fuego ya es extinguible, pero ese comportamiento de 23 días era anormal con varios a la vez. Tu tienes uno o tres, con los medios y ayudas puedes, cuando son nueve de 21 -en nivel 2- es que ¿cómo vas a enfrentarte a eso? Está fuera de cualquier capacidad operativa y eso hay que corregir para el futuro.

Hablando de otras cuestiones. Como decíamos al principio, hace dos años que tomó cargo como delegado. En este periodo ha vivido un año de la colación con Vox y otro con gobierno del PP en solitario. ¿Mejor juntos o separados?

Mi objetivo como delegado era ser los oídos de la Junta en la provincia y la vía de comunicación para ofrecer a la provincia los servicios que se prestan. Eso no ha cambiado, al margen de la composición del Gobierno. Desde el primer día me he puesto al servicio de entidades, ayuntamientos, asociaciones o diálogo social; mi objetivo es ponerme al servicio de la sociedad leonesa y de sus demandas y trasladarlas al Ejecutivo, también aquellas actuaciones que pone en marcha la Junta. Y ese va a ser mi 'late motiv' y lo seguirá siendo mientras tenga el respaldo de la Junta.

Decía que su función era oír a los leoneses y esta provincia se ha manifestado políticamente a favor de la autonomía leonesa, ¿qué le parece esto?

Respeto los sentimientos y lo que cada uno pueda manifestar. Tengo que trasladar que la Junta es una garantía de futuro para la provincia de León. Como ejemplo, el Parque Tecnológico frente a otras que aún están en papel -se refiere a Torneros-. Contamos con unos servicios públicos, en la provincia, que son ejemplo en España: educación, servicios sociales y sanidad. Y eso lo dicen auditorías ajenas. Eso es bueno para León, como contar con un colegio con tres alumnos en Silván y eso solo lo hace esta comunidad, ni siquiera si fuera, posiblemente, uniprovincial. Y eso es compromiso. Y la otra parte para reflexionar es que si alguien apuesta por la ganadería y agricultura en la provincia es la Junta y el sur de la provincia es foco de riqueza frente a lo que ha sido la minería en la montaña; también hablo con infraestructuras industriales que doblan la superficie de Villadangos y con empresas que esperan ubicarse, el Parque Tecnológico con nuevo centro de usos múltiples y con más de 3.000 empleos cualificado. Veo León en positivo y en eso tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Tenemos problemas? Tenemos problemas. ¿Todo no se puede arreglar? Todo no se puede arregla. Pero hay muchas cosas que van por el camino correcto. Y aquellos que piensan que uno es más de montaña que del sur, más de Sahagún que del Bierzo o más de León que de la Junta, se respeta.

Estaba todavía Juan Martínez Majo como delegado cuando se prometió la ampliación de la UCI de León. Hace ya cinco años. Y seguimos esperando...

Sé que los datos, vengo del mundo del periodismo, son un arma traicionera. Se habla de fechas y nos acogemos a ellas si no se consigue. Tenemos un gran hospital, los medios que tiene a nivel de UCI y REA cumplen con sus necesidades. El proyecto se tuvo que modificar y ha habido que reestructurar otras partes del hospital para llegar a ello. Ya tenemos proyecto, presupuesto y está en fase de salir a contratación, y con el presupuesto de 2026, o con su prórroga, tendremos la dotación para la ampliación de las UCI.

Todo el mundo mira a Villaquilambre como el talón de Aquiles de la Junta. ¿Qué pasa con el centro de salud y el instituto?

Son dos proyectos en marcha. Por organización interna y en cuanto a uso del suelo, el del instituto, con Educación, se inició antes la redacción y ahora ya hay presupuesto para iniciar este curso el instituto; y a ello se añade, una vez habida cuenta de la cesión del suelo del centro de salud, se ha iniciado su redacción para la adjudicación. Hay compromiso con ambos y esperamos que a medio plazo contemos con ambos en un municipio en crecimiento.

Cruzando la ronda tenemos las viviendas de alquiler joven y el conservatorio.

La Junta demuestra el compromiso con la ciudad de León. Vivienda para jóvenes que se ve a muy buen ritmo; y el conservatorio se está trabajando después del problema con la anterior adjudicataria, y está en marcha y el objetivo es que esté puesto a disposición de los leoneses. Antes, el trabajo era de la estructura, y ahora es dentro con puertas y ventanas, y se está trabajando a buen ritmo. El objetivo es cumplir con ello como hemos hecho con los jóvenes, la educación, el transporte con la estación, la sanidad en Pinilla, o la red de calor, con sus problemas, para el abaratamiento del coste de la energía. No quiero hablar del Parque Tecnológico, Villadangos.... hay demostración de que se quiere, otra cosa es que haya problemas burocráticos que no dejan ir al ritmo que queremos. Ojalá otras administraciones tuvieran ese compromiso con Leon, al que demandamos algo, al menos algo, Torneros, autovía o Emperador; digamos, algo.

¿Ya ha aclarado con el alcalde de León de quién es cada competencia en el arreglo de colegios?

Yo creo que está claro lo que dice la norma y lo que entiende el conjunto de los municipios de España es lo que es: infraestructuras de la Junta y mantenimiento del Ayuntamiento. Si como consecuencia del no mantenimiento, durante un periodo largo, se puede convertir en infraestructura, es algo que debe de tratarse que no ocurra. En Palomera hay un ejemplo: no mantenimiento de humedades llevó a la Junta a intervenir en los aseos de ese mismo centro.

También ponía el foco en la red de calor, como lo hacía el alcalde pidiendo una reunión con Somacyl por los plazos de un proyecto vinculado que llevará a levantar la calle Ancha, ¿sabe algo al respecto?

Ya se habló en su momento, entendiendo que hay Semana Santa, y se habló de la forma de compatibilizar la obra con el paso de procesiones. Eso ya estaba previsto, no sé si ahora, por temas de plazos, hay una preocupación mayor. Habrá una reunión para definir plazos y que sea lo menos molesta para la Semana Santa.

Y por último: ¿después de todo este verano le va a pedir a Mañueco que le saque de aquí y dará el salto a otra administración?

No. Ya he estado en Ayuntamiento, Diputación, empresa privada y ahora en la Junta. Estoy muy cómodo donde estoy, y no conocía lo que hace la Junta, pero estoy muy convencido de que es una administración muy positiva para León. Más de 18.000 funcionarios en diferentes puntos que prestan servicio a los ciudadanos de la provincia de León.