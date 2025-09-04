La solución al paseo de Salamanca: aceras más anchas, carril bici continuo y rotonda El PP propone mejorar la movilidad en el Puente Martín Granizo para garantizar el paso de ciclistas, peatones y vehículos con seguridad

El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de León propone continuar con las mejoras en uno de los accesos a la ciudad desde el norte como es el Paseo de Salamanca.

El «colapso» que padece esta entrada a la ciudad o las interrupciones en aceras y carril bici hace necesario actuar para garantizar la continuidad de las infraestructuras. En algún tramo, según han podido cotejar los populares, la acera presenta una anchura menor de un metro y el carril bici se interrumpe.

La nueva propuesta presentada por el PP pretende ser una aportación para los presupuestos municipales de 2026.

«La realización de una rotonda evitaría giros peligrosos y complejos por las actuales isletas, daría anchura a algunas aceras que no cumplen con las medidas mínimas de movilidad, daría continuidad al carril bici y regularizaría la calzada, que pasaría de dos a cuatro carriles tan solo en unos metros ya que en la actualidad provoca maniobras inconvenientes», explican desde el grupo municipal. La intervención propuesta ha sido coordinada con la ya realizada por el PP para salvar de accidentes y choques el deteriorado Puente de San Marcos y convertir el Paseo de Salamanca en corredor de acceso o salida de la ciudad.

Tercera iniciativa del Grupo Municipal Popular

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, David Fernández, recuerda que es la tercera propuesta que hace la oposición en este corredor norte de acceso esencial para León.

La primera propuesta del PP en 2022 apostó por la rotonda en el Puente de los Leones, ya en ejecución; en 2024, se presentó la peatonalización del actual paso de coches bajo el arco histórico del puente de San Marcos con la apertura de un nuevo acceso por el oeste y ahora, la tercera mejora afectaría a la unión del puente histórico con el puente de la Junta o Martín Granizo.

Según Fernández, «es un proyecto financiable con ayudas procedentes de otras administraciones al beneficiar al patrimonio, el transporte público, la movilidad y seguridad; por ello el Ayuntamiento debería decidir sobre estas inversiones de cara al presupuesto de 2026».