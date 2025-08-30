Las obras de la rotonda del Puente de los Leones llegan a septiembre con mucho por hacer Desde el Ayuntamiento se había expresado «aprovechar agosto» para provocar los menores problemas en el tráfico pero los trabajos aún no han alcanzado una fase muy avanzada

Estado de las obras de la futura rotonda junto al Puente de los Leones el último viernes del mes de agosto.

El retraso de varias semanas en el inicio «deseado» para la construcción de una nueva rotonda que alivie el tráfico del cruce del Puente de los Leones -margen oeste del Bernesga- en León hará que las obras se ejecuten en gran medida una vez iniciado septiembre.

El retraso en las obras previas en la avenida de Palencia y en el puente han hecho que el inicio de los trabajos en la nueva glorieta se hayan comenzado bien entrado el mes de agosto por lo que llegarán a septiembre con bastante por hacer.

Un retraso más antes una previsión inicial de completar el proyecto en abril de este año. Ahora, casi medio años después se trabaja, tras el polémico recorte de la zona verde del paseo de Salamanca, en una primera fase de la obra se centra en la parte que une el Puente de los Leones con esta vía, lo que implica cortar el carril que daba acceso desde éste para girar a la derecha. El paseo contará con un único carril por sentido durante buena parte de la duración de las obras.

El plazo estimado para la ejecución de la rotonda es de seis meses por lo que no debería completarse hasta comienzos de 2026. El centro de la nueva infraestructura contará con un motivo ferroviario formado por traviesas de madera y vías del ferrocarril. Delimitando este dibujo, habrá un muro de un metro, también formado por traviesas de madera.

El objetivo principal de esta obra, que también hará necesario un retranqueo de las aceras en Saenz de Miera y avenida de Palencia que ya están marcados en el suelo con pintura, pasa por eliminar semáforos y la señalización actual.

Se espera que con la nueva intersección se aligere el tráfico en una zona con atascos frecuentes al ser un acceso al centro de la ciudad en un barrio que acoge la estación de autobuses, la de trenes, los juzgados, el Palacio de Congresos y Exposiciones o el parque municipal de Bomberos.

