Arranca la cuenta atrás en la obra ya visible del Puente de los Leones

Borja Pérez Sábado, 16 de agosto 2025, 10:53 | Actualizado 11:03h.

La previsión inicial era que estuviera lista en abril de 2025, pero, tras un retraso en la ejecución, ha sido este mes de agosto cuando se han iniciado las obras, tras el acondicionado previo del terreno, que darán paso a una glorieta en el cruce del Puente de los Leones con el Paseo de Salamanca y las avenidas Ingeniero Sáenz de Miera y Palencia.

En primera instancia, la obra se centra en la parte que cruza el Puente de los Leones con el Paseo de Salamanca, lo que ha supuesto el corte del carril derecho que gira desde el puente al paseo, que además durante este tiempo contará con un único carril por sentido.

Una víctima de la obra

Para esta primera reforma, además del levantamiento de la acera pertinente, se ha procedido a la tala de uno de los árboles que se mantenían en pie en el jardín más cercano a la calzada, lo que supuso las quejas en redes sociales de los vecinos por la falta de arbolado en los proyectos recientes llevados a cabo por el Ayutamiento.

Tras las obras que cortaron el acceso el puente el pasado mes de julio y que supusieron un quebradero de cabeza para los conductores, ahora se ha querido aprovechar el menor tráfico del mes de agosto para llevar a cabo definitivamente la reforma.

Plazos y objetivos

El plazo estimado para la ejecución de la glorieta es de seis meses y contará con un motivo ferroviario formado por traviesas de madera y vías del ferrocarril. Delimitando este dibujo, habrá un muro de un metro, también formado por traviesas de madera.

El objetivo principal de esta obra pasa por eliminar semáforos y la señalización actual, creano una interesección acondicinada para aligerar el tráfico que provoca atascos continuados ante la presencia de cercana de puntos clave como la estación de autobuses, la de trenes o el parque de bomberos, entre otros sitios que suponen un caudal elevado de desplazamientos.

