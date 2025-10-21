Los conductores de La Palomera inauguran de forma oficiosa el nuevo aparcamiento Las cerca de 60 plazas habilitadas en una zona clave del barrio leonés ya están siendo ocupadas desde hace días por los vehículos

Ana G. Barriada León Martes, 21 de octubre 2025, 08:25 Comenta Compartir

El barrio de La Palomera en la ciudad de León cuenta ya con un nuevo espacio para estacionar vehículos. La explanada frente a las piscinas, junto al CEIP La Palomera y el centro de salud, cambia para siempre su cara para convertirse en una nueva zona de aparcamiento.

Aunque la obra de urbanización del espacio no se ha inaugurado de forma oficial, los conductores ya lo han hecho de manera oficiosa. Desde hace días, los vehículos ya estacionan en la explanada con cerca de 60 plazas de aparcamiento que desde finales de septiembre tiene pintados y señalizados los espacios.

Una obra que comenzaba en primavera y que en otoño ya es una realidad mejorando los plazos previstos. Si en marzo se comenzaban a ver las primeras vallas que limitaban la zona, con una previsión de ocho meses para ejecutar los trabajos, este mes de octubre ya es una realidad.

Fue en enero de este mismo año cuando el Ayuntamiento de León daba luz verde a la obra que prometía urbanizar dos parcelas hasta ahora no tratadas en el barrio, uno de los que más están creciendo en la capital los últimos años por su cercanía al campus universitario de Vegazana.

Por un presupuesto cercano a los 350.000 euros, los trabajos prometían dotar a estas parcelas ubicadas en un lugar estratégico de una nueva zona de aparcamiento -muy demandada por los vecinos tras eliminarse plazas para turismos del parking junto al instituto Ordoño II por la zona de caravanas-. En concreto, la actuación de ha dividido en este aparcamiento de 3.665 metros cuadrados y una zona verde en la que se sigue trabajando de 874 metros cuadrados.

Con esta obra continúan los trabajos en el barrio para urbanizar zonas hasta ahora no tratadas. Hace unos años se inauguraba el parque de las Tierras Leonesas a pocos metros de este aparcamiento, y pronto en una explanada frente al IES terminarán las obras de las viviendas de alquiler joven de la Junta mientras el esqueleto del Conservatorio sigue, con paso muy lento, avanzando en su construcción.