Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta

El vallado de la pista de pumptrack en León, junto a la calle la Flecha y la avenida La Lastra en Puente Castro.

Hay ocasiones en las que las expectativas pesan más que la paciencia y las ganas pueden a la razón y las normas básicas. Es lo que ha ocurrido con la esperada pista de pumptrack en León, en el barrio de Puente Castro, que sin haberse terminado ya ha conocido a unos cuantos usuarios.

El tiempo durante el puente del Pilar ha invitado a realizar actividades al aire libre y deporte, y algunas de esas personas lo ha hecho en una ansiada instalación municipal que algunos han querido recorrer antes de que se haya terminado y, por tanto, se permita su acceso. El vallado que sigue rodeando todo el perímetro de esta zona en obras entre la calle la Flecha, la avenida la Lastra, el río Torío y el corro de lucha leonesa en Puente Castro, ha sido desplazado y no son pocos los que ya han disfrutado de sus desniveles y curvas peraltadas.

A mediados de verano ya se atisbaba que la finalización de las obras estaba cercana pero estas se han parado algo debido a las vacaciones y es ahora cuando sí que se observa que sólo restan unos detalles para su puesta en funcionamiento: accesos, perímetro, alumbrado y pequeños remates.

Sin permiso y sin casco

Pero, con la pista terminada y señalizada con sus tres niveles de dificultad -verde el más sencillo, azul el intermedio y rojo el avanzado- decenas de personas han accedido a esta nueva instalación de pumptrack en León con patines, bicicletas o patinetes para darse sus primeras vueltas; y algunas de ellas sin el casco preceptivo que es obligatorio según los carteles ya instalados.

Cartel con las obligaciones de los usuarios; marca que anuncia la colocación de un dispositivo de alumbrado; y una flecha roja que indica la dirección y la dificultad -avanzada- de esta parte de la pista de pumptrack en Puente Castro. A.P.C.

Esta pista de pumptrack, aprobada hace un año, comenzó a ser una realidad en junio y será la más larga de Castilla y León. Además de ser disfrutada por vehículos sin motor puede albergar a pequeños modelos de radiocontrol.

La inversión de unos 300.000 euros incluye el recorrido de más de medio kilómetro y la adecuación de los terrenos circundantes para la práctica de una disciplina, el pumptrack, que cada vez cuenta con más adeptos.