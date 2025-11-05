Condenado a 23 años y medio de prisión por asesinar a su madre en Nochebuena El magistrado reduce la solicitud de pena por el delito de amenazas previas a seis meses y admite una indemnización para la hermana de la víctima de 5.000 euros

Rubén Fariñas León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:03 Comenta Compartir

Rubén mató a su madre con alevosía y ensañamiento, causándole la muerte al degollarla y tras asestarle 31 puñaladas que le causaron un dolor extremo. Por todo ello ha sido condenado por un delito de asesinato.

Ya hay sentencia para el matricida que en la Nochebuena de 2022 acabó con la vida de Salomé Torío en su vivienda del barrio de San Esteban, en León.

El magistrado ha dado total validez al veredicto emitido por el jurado popular y ha confirmado la culpabilidad del acusado, en prisión desde dos días después de los hechos, por lo que le impone una condena de 23 años y medio de prisión. Además, se recoge una indemnización de 5.000 euros para la hermana de la víctima, una cifra inferior a los 20.000 euros que reclamaban desde la acusación particular que ejercía.

Finalmente, en cuanto al delito de amenazas previas, aportadas en la testifical de la prima de la fallecida, se ha reducido la pena a medio año de prisión, a pesar de que el Ministerio Fiscal reclamaba en este concepto dos años y seis meses.

Los hechos probados

El acusado atacó a su madre, en un primer momento, dándola un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente tipo jarra, jarrón, botella o frasco de cristal que se rompió en pedazos a consecuencia de ello, haciéndolo de forma sorpresiva, rápida y sin posibilidad de defensa ni de reacción y, después, también cuando la víctima se encontraba indefensa y sin capacidad de defenderse por su estado de aturdimiento como consecuencia del primer golpe y al atacarla por la espalda, causándola lesiones en varias partes del cuerpo como espalda, extremidades, dorso, hombro, etc, con un cristal o filo de cuchillo o navaja. Finalizando su acción degollándola con un objeto de borde cortante, duro y contundente pero sin filo, al darla un fuerte corte en la zona del cuello, en región anterior cervical, a la altura de la vena yugular y tráquea de unos 13 centímetros, lo que produjo una hemorragia masiva que dio lugar a un shok hipovolémico hemorrágico letal, impidiendo esa herida en la tráquea la entrada de aire a la vía respiratoria y la oxigenación de órganos vitales.

Tribunal del Jurado no ha tenido en consideración que la víctima y quien ejerce la acusación particular, su hermana, mantuvieran una relación próxima, cercana y allegada. Sí vieron comprobado que el acusado mató a su madre con alevosía y ensañamiento; que el acusado amenazó intencionadamente de muerte a su madre al decirla que « te voy a rajar el cuello». Y consideraron no probado que el acusado hubiera cometido los hechos bajo ninguna limitación de sus facultades mentales.

En virtud del veredicto de culpabilidad, el magistrado condena a Rubén como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la circunstancia agravante mixta de parentesco y como autor de un delito de amenazas.