La Fiscalía recuerda que el acusado «amedrentaba» a su madre: «Decía que la iba a matar»

Rubén Fariñas León Martes, 21 de octubre 2025, 10:45 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de León ha acogido la primera sesión por el juicio con jurado popular que trata de esclarecer si Rubén Torío fue el autor material de la muerte de su madre Salomé en la Nochebuena de 2022, en el domicilio de su progenitora del barrio de San Esteban.

El acusado accedía del palacio de justicia minutos antes de la hora fijada para el inicio de la vista oral. Serán cinco hombres y seis mujeres las encargadas de sellar el veredicto que entregarán al magistrado la próxima semana.

El juicio recoge los hechos ocurridos en una vivienda de la calle Pedro de Dios el 24 de diciembre de 2022. Allí, Salomé aparecía dos días después con una veintena de puñaladas y una herida mortal en la yugular que acabó con su vida.

El único acusado es su hijo Rubén, que prestaba declaración en la sala a respuestas de su abogado de forma exclusiva.

Petición de penas

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 24 años y medio de prisión por los delitos de asesinato y continuado de malos tratos en el ámbito familiar. En su escrito de conclusiones ha expuesto que Rubén mantenía una relación «muy mala» con su madre Salomé, a la que advertía desde 2020, «con ánimo de amedrentarla», del desenlace con expresiones como: «te voy a matar», «muerta la puta», «se acabó todo», «te voy acortar el cuello», muchas de ellas esgrimiendo un cuchillo. En definitiva, el hijo «trataba de dominar a su madre» con amenazas. Y entiende que hay asesinato porque concurre alevosía por «matar a alguien indefenso».

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la hermana de la víctima, cree que hay «Indicios suficientes» para acreditar la participación del hijo en el fallecimiento de su madre. Además, descarta que sufriera algún tipo de patología para causar una muerte «brutal» con 21 puñaladas por la espalda y una herida mortal que seccionó la yugular. «No mostró ni reparo ni extrañeza en su detención», remataba el abogado, por lo que entiende que existe delito de asesinato con agravante de parentesco y solicita 27,5 años de prisión.

La defensa de Rubén ha mostrado desconformidad con los hechos narrados por las otras dos partes, recordando los problemas psicóticos previos del joven, que sufría desde los seis años, y que, actualmente, está siendo tratado en la cárcel. Además, piden que se atiendan estos eximentes en caso de veredicto de culpabilidad, aunque niega la autoría del crimen por parte de su cliente.