Las claves para entender el juicio del matricidio en el barrio de San Esteban El jurado popular deliberará a partir de este lunes para determinar si Rubén es culpable de asesinar a su madre Salomé en la Nochebuena de 2022

Rubén Fariñas León Domingo, 26 de octubre 2025, 09:06

La Audiencia Provincial de León ha acogido esta semana la vista oral por el juicio contra Rubén Torío, acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022.

Han sido cuatro sesiones en la que decenas de testigos han pasado por la sala para aportar pruebas y pericias que ayudasen al jurado popular, compuesto por seis mujeres y cinco hombres, a esclarecer los hechos.

Estás son las cinco claves del juicio por el matricidio del barrio de San Esteban en León:

1 - Amenazas previas

La relación entre madre e hijo estuvo marcada por el consumo de drogas y las broncas entre ambos. En una de ellas, con una prima como testigo, el acusado amenazó por teléfono a la víctima con «cortarle el cuello». Ante la ausencia de más personas que aportasen testimonio sobre este delito, la Fiscalía ha optado por reducir la pena al pasar de un delito de amenazas continuadas a uno de amenazas.

2 - Alevosía y ensañamiento

Las partes entienden que existe un delito de asesinato y culpan a Rubén de asestar 31 puñaladas a su madre, siendo mortal la última de ellas: una herida de 13 centímetros en el cuello que le seccionó yugular y tráquea. De ahí que se esgrima ensañamiento y alevosía ante el gran daño ocasionado a la víctima, quien no tuvo opción de defensa al recibir un primer golpe en la cabeza que mermó sus capacidades de huída.

3 - Huellas y ubicación

Dos vecinos sitúan al acusado en la escena del crimen en la Nochebuena de 2022. A ello se suman las marcas de sangre de la víctima que incluyen su huella dactilar y una pisada que corresponde a una zapatilla hallada en su piso. El primer testigo vio al acusado paseando por la calle Pedro de Dios durante aquella jornada; mientras que la segunda le abrió la puerta de la calle y vio a través de su mirilla que acudía al domicilio de la madre en dos ocasiones.

4 - ¿Tenía problemas mentales?

La defensa ha basado su estrategia en demostrar que el acusado sufrió un episodio psicótico que le impidió saber lo que estaba diciendo. Él mismo aseguró que en lugar de su madre veía a un clon y que no recuerda nada de lo que ocurrió. Sin embargo, los peritos han desmontado esta cuestión, afirmando que Rubén tenía capacidades cognitivas suficientes para discernir entre el bien y el mal.

5 - Petición de penas

El jurado popular recibirá el objeto del veredicto donde determinarán si Rubén Torío es culpable de asesinato. Por los cargos que pesan sobre él, la Fiscalía pide 23 años y 4 meses de prisión; la acusación 27 años y medio y su defensa la libre absolución por paranoia transitoria. Por su parte, su defensa reclama la libre absolución por falta de pruebas que le incriminen y alega el eximente de trastorno mental transitorio.