El acusado de matar a su madre: «Las voces me decían que era un clon y estaba secuestrada»

Rubén Fariñas León Martes, 21 de octubre 2025, 11:51 | Actualizado 12:19h.

Era hijo único. Sus problemas mentales empezaron con seis años y, actualmente, tiene reconocido un grado de discapacidad del 49%.

El acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022 ha prestado declaración, respondiendo exclusivamente a preguntas de su abogada, acompañada por una asistente, ante un posible delito de asesinato.

Rubén ha reconocido la complicada relación que mantenía con su madre Salomé. «Podíamos no vernos en un mes o hacerlo todos los días», y en ocasiones discutían y se gritaban. Aunque no recuerda haber amenazado a su madre, sí tuvo problemas de conducta, «por montar fiestas en casa cuando ella trabajaba» que le llevaron a irse a vivir con su abuela y denunciar a su progenitora por malos tratos, lo que le hizo perder la patria potestad.

Ingreso en un centro de menores

El acusado ingresó en un centro de menores en el que tuvo varias fugas. Muchas de ellas acababan en casa de su propia madre, quien «me había pedido perdón y dicho que quería estar cerca de mí». Todo ello, insistía, en un relación entre ambos «muy fuerte» en las que llegó a haber agresiones «con la escoba y los puños» por parte de la Salomé hacia él.

Sobre los hechos ocurridos en la noche del crimen, el 24 de diciembre de 2022, el acusado recuerda haber discutido con su madre, pero no agredirla. «Ella quería internarme -en un psiquiátrico- y tuve una especi de brote que ya me había jugado alguna mala pasada». Esos brotes a los que hace referencia le suponen «escuchar voces que puedo luchar contra ellas un par de horas; me dicen que agreda, que me drogue, que alguien no es esa persona... Y acabo cediendo. Cuando el brote es fuerte, pierdo el contacto con la realidad». Una situación que le deja «cansado, anímicamente destrozado» y en el que, insiste «vive otra realidad».

Rubén cree que sufre episodios de esquizofrenia derivados de un trastorno que ya sufría su padre. Empezó a ser atendido por TDH, no socializaba con niños ni se duchaba; a los 14 consumía drogas y alcohol, su madre «me golpeaba y me daba trato vejatorio», afirmó, y sus amigos se alejaron de él, por lo que se empezó a autolesionar «para rellenar con dolor el vacío que sentía». Después llegaron los brotes psicóticos, desde los 16 años, brotes que le dejan «amnesia».

Jurado popular

Su situación, según ha narrado ante el jurado popular, fue a peor en 2022, cuando viajó a vendimiar a Francia y no llevó su medicación. Consumió drogas y vivía «las 24 horas del día» con voces en su cabeza que le decían: «Mi madre no es mi madre, mis amigos no son mis amigos; están secuestrado y eran una especie de clones que les habían sustituido. Yo preguntaba por el original».

Aquella noche del 24 de diciembre preguntó a Salomé «¿dónde está mi madre?», y ésta le mostró fotos para demostrar que era ella. Le trató «con dulzura, me supo llevar» y se calmó y se fue a su casa a seguir consumiendo droga. Regresó al domicilio materno y empezaron a discutir «acaloradamente», hasta que perdió el contacto con la realidad y sufrió «un brote psicótico que me transportó a otra realidad». En su mente, según reflejó en la sala, aquel episodio exite como «una discusión en la que cogía un mechero de la mesa y me iba. Me desperté al día siguiente en mi casa». Insistiendo en que es «incapaz» de saber si hizo daño a su madre que aparecía muerta con 21 puñaladas y una herida mortal en el cuello.

