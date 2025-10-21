leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El entorno de la presa del Bernesga entre las calles Los Velillas y Limonar de Cuba. Google Street View

La CHD intervendrá en la presa del Bernesga ante la reclamación de la Junta Vecinal de Armunia

La Confederación Hidrográfica del Duero confirma el mal estado de la presa y ordena a la Comunidad de Regantes realizar tareas urgentes de limpieza y tala, tras más de un año de quejas vecinales sin respuesta por parte del Ayuntamiento de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 21 de octubre 2025, 10:28

Comenta

La Junta Vecinal de Armunia informa que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido un oficio oficial firmado por José Ignacio Santillán Ibáñez, jefe del Servicio de Aguas Subterráneas, con fecha 20 de octubre de 2025, en el que reconoce «la grave acumulación de vegetación y el riesgo de caída de árboles en la presa del Bernesga, a su paso por Armunia».

El documento se emite tras la reclamación presentada por la Junta Vecinal el 10 de julio de 2024, y confirma que, durante la tramitación del expediente, la CHD solicitó un informe a la Guardería Fluvial, el cual constata «la necesidad de aplicar un tratamiento selvícola (clareo y poda) debido al mal estado del entorno». Como resultado, la confederación ha requerido a la Comunidad de Regantes «que ejecute las labores de mantenimiento, limpieza y tala de árboles en riesgo de caída, y ha notificado al Ayuntamiento de León para que cumpla sus obligaciones municipales en materia de limpieza y mantenimiento, conforme a su propia Ordenanza de Limpieza y Economía Circular».

«Nos alegra que la CHD haya actuado con responsabilidad, pero lamentamos profundamente que el Ayuntamiento de León haya ignorado durante más de un año las peticiones de Armunia. No puede ser que solo se reaccione cuando interviene un organismo estatal», ha declarado el presidente de la Junta Vecinal de Armunia.

Noticias relacionadas

Las diferencias entre barrios en León: el centro dobla en renta media a Armunia

Las diferencias entre barrios en León: el centro dobla en renta media a Armunia

Armunia, el pueblo que lleva 45 años siendo el barrio pobre de León

Armunia, el pueblo que lleva 45 años siendo el barrio pobre de León

Denuncian el trato «xenófobo» y la conversión en «gueto» de la pedanía de Armunia

Denuncian el trato «xenófobo» y la conversión en «gueto» de la pedanía de Armunia

«Varapalo» al Ayuntamiento de León por poner en riesgo «la seguridad» en Armunia

«Varapalo» al Ayuntamiento de León por poner en riesgo «la seguridad» en Armunia

La Junta Vecinal considera inaceptable la pasividad del Ayuntamiento de León y le insta a asumir sus responsabilidades, escuchar a los vecinos y atender las necesidades básicas del pueblo, que lleva tiempo reclamando una actuación urgente para evitar riesgos y mejorar la seguridad del entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Absuelven de estafa al propietario de una pulpería leonesa por venderla por 5.000 euros
  2. 2 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  3. 3 Un coche en llamas queda totalmente calcinado tras arder en una carretera de un pueblo de León
  4. 4 León suma un nuevo herido por atropello en una de sus calles
  5. 5 El leonés Daniel Flecha, subcampeón de la Copa Europea de Panadería
  6. 6 Nuevas ayudas al alquiler en León: cómo solicitarlas, plazos y condiciones
  7. 7 Notificado un nuevo caso de gripe aviar en una granja de pollos
  8. 8 Primera intervención de VAR en la historia de la Cultural: así fue el audio del penalti
  9. 9 Radiografía de los bomberos provinciales: el reto de tener parques para llegar a todos los pueblos en 20 minutos
  10. 10 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La CHD intervendrá en la presa del Bernesga ante la reclamación de la Junta Vecinal de Armunia

La CHD intervendrá en la presa del Bernesga ante la reclamación de la Junta Vecinal de Armunia