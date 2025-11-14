La caída de hojas y las lluvias atascan las alcantarillas de León Enormes charcos se forman en diferentes vías de la ciudad y obligan a circular con precaución a viandantes y vehículos

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

Las lluvias registradas en la ciudad durante toda la jornada del jueves, 13 de noviembre, provocaron numerosos embalsamientos de agua en varias zonas del término municipal.

Las alcantarillas estaban atascadas por la suciedad y las hojas de los árboles, en la mayor parte de los casos.

Las principales consecuencias fueron las dificultades de los peatones para cruzar pasos de cebra o los problemas de numerosos conductores para circular por la ciudad por las enormes balsas de agua que había en León.

El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado al equipo de gobierno que ordene labores de limpieza urgente de las alcantarillas para quitar la basura y a la retirada de las hojas y restos de los árboles ante la previsión de que durante los próximos días siga lloviendo en la ciudad.

Desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León exigen también al equipo de gobierno del Partido Socialista que acometa la limpieza y mantenimiento de las alcantarillas para que queden libres cumplan adecuadamente con su función de evacuación de aguas pluviales. Los leonesistas afirman que se tiene conocimiento de que «hace mucho tiempo que no se llevan a cabo esas labores de mantenimiento, lo que ha quedado muy patente con las lluvias caídas».