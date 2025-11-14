leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de zonas anegadas por el agua en León.

La caída de hojas y las lluvias atascan las alcantarillas de León

Enormes charcos se forman en diferentes vías de la ciudad y obligan a circular con precaución a viandantes y vehículos

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:35

Comenta

Las lluvias registradas en la ciudad durante toda la jornada del jueves, 13 de noviembre, provocaron numerosos embalsamientos de agua en varias zonas del término municipal.

Las alcantarillas estaban atascadas por la suciedad y las hojas de los árboles, en la mayor parte de los casos.

Las principales consecuencias fueron las dificultades de los peatones para cruzar pasos de cebra o los problemas de numerosos conductores para circular por la ciudad por las enormes balsas de agua que había en León.

El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado al equipo de gobierno que ordene labores de limpieza urgente de las alcantarillas para quitar la basura y a la retirada de las hojas y restos de los árboles ante la previsión de que durante los próximos días siga lloviendo en la ciudad.

Noticias relacionadas

Claudia no perdona y el fin de semana arranca pasado por agua en León

Claudia no perdona y el fin de semana arranca pasado por agua en León

Suspendida la inauguración de la pista de pump track de Puente Castro por alerta meteorológica

Suspendida la inauguración de la pista de pump track de Puente Castro por alerta meteorológica

Cierran las pasarelas del río Bernesga tras duplicar su altura en las últimas 24 horas

Cierran las pasarelas del río Bernesga tras duplicar su altura en las últimas 24 horas

Desde el Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León exigen también al equipo de gobierno del Partido Socialista que acometa la limpieza y mantenimiento de las alcantarillas para que queden libres cumplan adecuadamente con su función de evacuación de aguas pluviales. Los leonesistas afirman que se tiene conocimiento de que «hace mucho tiempo que no se llevan a cabo esas labores de mantenimiento, lo que ha quedado muy patente con las lluvias caídas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  4. 4 Desarticulan un grupo criminal en León dedicado al tráfico de droga y robos con violencia e intimidación
  5. 5 Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años
  6. 6 Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León
  7. 7 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  8. 8 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  9. 9 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  10. 10 The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La caída de hojas y las lluvias atascan las alcantarillas de León

La caída de hojas y las lluvias atascan las alcantarillas de León