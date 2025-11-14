Suspendida la inauguración de la pista de pump track de Puente Castro por alerta meteorológica El Ayuntamiento de león lo ha comunicado este viernes ante la previsión de lluvias y fuertes vientos

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de León ha comunicado este viernes que la jornada inaugural con exhibiciones y talleres en el pump track de Puente Castro que se había programado para este sábado, 15 de noviembre, queda suspendida.

Esto se debe, en todo caso, a las recomendaciones para hacer frente a la alerta meteorológica decretada por la Junta de Castilla y León por la previsión de fuertes vientos y lluvias durante todo el fin de semana.

Cabe destacar que, a pesar de que todavía no esté inaugurada, tras llevar un mes en condiciones de ser utilizada -aunque vallada-, decenas de personas se adentraron en esta nueva instalación con patinetes y bicicletas para probarla, incumpliendo además el cartel que obliga a la utilización del casco preceptivo.