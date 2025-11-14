leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la pista de pump track. A. P. C.

Suspendida la inauguración de la pista de pump track de Puente Castro por alerta meteorológica

El Ayuntamiento de león lo ha comunicado este viernes ante la previsión de lluvias y fuertes vientos

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:10

El Ayuntamiento de León ha comunicado este viernes que la jornada inaugural con exhibiciones y talleres en el pump track de Puente Castro que se había programado para este sábado, 15 de noviembre, queda suspendida.

Esto se debe, en todo caso, a las recomendaciones para hacer frente a la alerta meteorológica decretada por la Junta de Castilla y León por la previsión de fuertes vientos y lluvias durante todo el fin de semana.

Noticias relacionadas

La estrenada (sin permiso) pista de pump track ya tiene fecha de inauguración

La estrenada (sin permiso) pista de pump track ya tiene fecha de inauguración

Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta

Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta

Cabe destacar que, a pesar de que todavía no esté inaugurada, tras llevar un mes en condiciones de ser utilizada -aunque vallada-, decenas de personas se adentraron en esta nueva instalación con patinetes y bicicletas para probarla, incumpliendo además el cartel que obliga a la utilización del casco preceptivo.

