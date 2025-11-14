Claudia no perdona y el fin de semana arranca pasado por agua en León Se prevén que las lluvias, algo más débiles que las de este jueves, dejen precipitaciones en toda la provincia

La borrasca Claudia no dará tregua a León durante todo el fin de semana y su inicio llegará cargado de agua y viento.

Tras una jornada de jueves con intensos chubascos, este viernes, 14 de noviembre, amanecerá con cielos grises y ambiente lluvioso, aunque las precipitaciones serán más moderadas que la jornada anterior.

Destaca la alerta amarilla que permanece activa por vientos superiores a los 70 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas, más frecuentes en zonas de montaña, y localmente persistentes. No se descarta alguna tormenta.

Las temperaturas en descenso, que será ligero en las máximas. Oscilarán entre los 5 grados de Villablino o los 7 de León capital y se quedarán en 13 en Astorga y hasta 16 en Ponferrada.

El viento del sur y suroeste, moderado con algún intervalo de intensidad fuerte, y probables rachas muy fuertes en montaña y en las primeras horas, que tenderán a disminuir a lo largo del día.