leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada lluviosa y ventosa en León. R.F.

Claudia no perdona y el fin de semana arranca pasado por agua en León

Se prevén que las lluvias, algo más débiles que las de este jueves, dejen precipitaciones en toda la provincia

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:07

Comenta

La borrasca Claudia no dará tregua a León durante todo el fin de semana y su inicio llegará cargado de agua y viento.

Tras una jornada de jueves con intensos chubascos, este viernes, 14 de noviembre, amanecerá con cielos grises y ambiente lluvioso, aunque las precipitaciones serán más moderadas que la jornada anterior.

Destaca la alerta amarilla que permanece activa por vientos superiores a los 70 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas, más frecuentes en zonas de montaña, y localmente persistentes. No se descarta alguna tormenta.

Las temperaturas en descenso, que será ligero en las máximas. Oscilarán entre los 5 grados de Villablino o los 7 de León capital y se quedarán en 13 en Astorga y hasta 16 en Ponferrada.

El viento del sur y suroeste, moderado con algún intervalo de intensidad fuerte, y probables rachas muy fuertes en montaña y en las primeras horas, que tenderán a disminuir a lo largo del día.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  4. 4 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  5. 5 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  6. 6 Desarticulan un grupo criminal en León dedicado al tráfico de droga y robos con violencia e intimidación
  7. 7 La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio
  8. 8 Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Claudia no perdona y el fin de semana arranca pasado por agua en León

Claudia no perdona y el fin de semana arranca pasado por agua en León