Un investigado de 59 años por su presunta implicación en el incendio forestal en Villamol

Leonoticias León Viernes, 22 de agosto 2025, 18:58 | Actualizado 19:16h.

La patrulla del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de León (PACPRONA), con el apoyo del Agente Medioambiental de la Junta de Castilla y León en la comarca de Sahagún de Campos, y la colaboración ciudadana, ha investigado en la mañana de este viernes, 22 de agosto, a un varón de 59 años de edad, como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 31 de julio en el Paraje de Foncabada.

El fuego se originó entre las localidades de Villamizar y Villamartín de Don Sancho, término municipal de Villamol (León), por una supuesta imprudencia grave cometida por el investigado mientras estaba cosechando, sin cumplir con las normas establecidas en la Orden FYM/510/2013, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales en Castilla y León.

El incendio se propagó por terrenos mancomunados de los municipios de Villamol, Villaselán y Santa María del Monte de Cea (León), afectando a un total de 12,76 hectáreas de arbolado, pasto y fincas de cereal de otros particulares, quedando extinguido ese mismo día, participando en su extinción 2 camiones motobombas, 2 Cuadrillas ELIF, 1 helicóptero, 2 brigadas de tierra, 5 agentes forestales, y 2 Guardias Civiles del puesto de Sahagún de Campos, de la Comandancia de León

La patrulla del SEPRONA de la Comandancia de León (PACPRONA), que serán remitidas al Juzgado de Guardia de los de Sahagún de Campos, y Fiscalía de Medio Ambiente de León.