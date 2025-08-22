leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Baja a nivel 0 del incendio de Molezuelas de la Carballeda
Iamgen de archivo del Seprona.

Investigado un hombre de 57 años por su implicación en el incendio de Valduvieco

El foco se originó en una finca particular por una «grave imprudencia» del investigado que cosechaba a menos de 400 metros de una masa forestal

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:16

El Equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en coordinación con los Agentes Medioambientales de la Junta de castilla y León, ha investigado el pasado jueves 21 de agosto a un varón de 57 años de edad, vecino de Valduvieco, como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 16 de agosto en la localidad del término municipal de Gradefes.

El hombre se encontraba realizando labores agrícolas con una cosechadora en una finca particular a menos de 400 metros de una masa forestal, en época de peligro alto de incendios forestales, sin tener los medios suficientes y obligatorios en caso de algún conato de incendios.

Los detalles del incendio

El incendio se produjo el pasado día 16, quedando sofocado al día siguiente, afectando a 2 hectáreas de monte bajo y cultivo, participando en su extinción agentes medioambientales con dos autobombas.

Noticias relacionadas

«En los vecinos desalojados había una mezcla de desconcierto, tristeza, miedo y rabia»

«En los vecinos desalojados había una mezcla de desconcierto, tristeza, miedo y rabia»

«Sé lo que es ver tu pueblo devastado»: el Excel gratuito que ayudó en la Dana llega a León

«Sé lo que es ver tu pueblo devastado»: el Excel gratuito que ayudó en la Dana llega a León

El incendio de Anllares del Sil obliga a evacuar otra localidad

El incendio de Anllares del Sil obliga a evacuar otra localidad

El Equipo del Seprona instruye diligencias que junto al investigado, serán puestas a disposición del Juzgado de Guardia de León, y Fiscalía de Medio Ambiente de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 50 años apuñala a otro en la puerta de un comercio en San Andrés del Rabanedo
  2. 2 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  3. 3 El restaurante de Las Médulas que resurgirá de las cenizas: «Todo lo que ganaba lo invertía aquí»
  4. 4 Seis incendios en nivel 2, dos desalojos más y un nuevo fuego en León
  5. 5 Calleja pide unidad «ante unos incendios en León que ninguna patrulla podría apagar»
  6. 6 Los vecinos del sur de León irán hasta el contencioso para evitar la instalación de la macroplanta
  7. 7 La Justicia se pone en marcha: la Fiscalía de León investiga si los municipios afectados tienen planes de prevención
  8. 8 Castrocalbón, la rabia de un pueblo entre cenizas: «Una bomba hubiera hecho menos»
  9. 9 Un conocido humorista recomienda León y «sueña» con su futuro en la ciudad
  10. 10 «Vas con el tractor por una carretera rodeada de fuego, sientes pánico»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Investigado un hombre de 57 años por su implicación en el incendio de Valduvieco

Investigado un hombre de 57 años por su implicación en el incendio de Valduvieco