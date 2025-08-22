Investigado un hombre de 57 años por su implicación en el incendio de Valduvieco El foco se originó en una finca particular por una «grave imprudencia» del investigado que cosechaba a menos de 400 metros de una masa forestal

El Equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en coordinación con los Agentes Medioambientales de la Junta de castilla y León, ha investigado el pasado jueves 21 de agosto a un varón de 57 años de edad, vecino de Valduvieco, como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 16 de agosto en la localidad del término municipal de Gradefes.

El hombre se encontraba realizando labores agrícolas con una cosechadora en una finca particular a menos de 400 metros de una masa forestal, en época de peligro alto de incendios forestales, sin tener los medios suficientes y obligatorios en caso de algún conato de incendios.

Los detalles del incendio

El incendio se produjo el pasado día 16, quedando sofocado al día siguiente, afectando a 2 hectáreas de monte bajo y cultivo, participando en su extinción agentes medioambientales con dos autobombas.

El Equipo del Seprona instruye diligencias que junto al investigado, serán puestas a disposición del Juzgado de Guardia de León, y Fiscalía de Medio Ambiente de León.