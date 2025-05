«Pensé que si quedaba alguna Azucarera abierta, sería la de La Bañeza»

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 28 de mayo 2025, 08:13 | Actualizado 08:53h. Comenta Compartir

Siempre que una fábrica cierra se habla de empleos directos e indirectos, industrias auxiliares, servicios relacionados e incluso del impacto en el consumidor, pero hay un primer eslabón que a veces cae en el olvido: las materias primas. En el caso de la instalación de Azucarera en La Bañeza, este primer eslabón son los agricultores de León que plantan (o plantaban) remolacha.

En Audanzas del Valle está el caso de Javi Alonso. Durante décadas plantó este producto para hacer una breve incursión de seis o siete campañas probando con productos de la hortícolas, para volver a una remolacha que no ha abandonado hasta ahora porque «tal y como está todo ahora mismo, el año que viene no plantaré», reconoce.

La noticia sobre el cierre le pilla por sorpresa: «El día antes de comunicar el cierre hablaba con el alcalde de La Bañeza. Él no las tenía todas consigo pero yo era optimista porque pensaba que si alguna seguiría abierta sería la de La Bañeza, pero no ha sido así. No lo entiendo», sigue Javi Alonso, «aquí tenemos el agua y en el bajo Duero hay veces que tienen restricciones. Después de esto me espero cualquier cosa».

«Han despreciado al pequeño productor»

Poco optimismo les queda a los agricultores de León tras una campaña en la que se barruntaba lo que podía pasar: «Hemos pasado de superar las diez mil hectáreas y que se pagara un buen precio, a un 2025 en el que apenas se cubren costes y claro, rondamos la seis mil«. Aunque señala que los precios del mercado internacional son un motivo para este descenso de producción, las decisiones que la empresa británica ha impuesto a las azucareras como la de La Bañeza han hecho mucho: «No han tomado medidas realistas para que el cultivo siguiera porque han despreciado a los pequeños productores, como los de las vegas, para centrarse sólo en grandes superficies que no aseguran que se reciba remolacha durante toda la campaña desde noviembre a marzo».

Decisiones empresariales que, además, afectaban a los agricultores ya que, como cuenta Javi Alonso, «estás supeditado a la fecha de extracción de la remolacha, y si la sacas en febrero o marzo andas muy justo y te arriesgas a no plantar en primavera».

«Cuando empezaron con esa política agresiva le dije a los directivos de La Bañeza que se equivocaban«, comenta Javi Alonso, »y al principio no lo admitieron, pero con el tiempo vieron ese error«. No es el único error que achaca este agricultor a ese »cambio de mentalidad y de forma de trabajar« que empezó a llegar con los propietarios británicos: »Se pensaban que las máquinas se atoraban porque eran pequeñas y las pusieron más grandes, y se hundían más y era más complicado sacarlas«.

«Le echaría la culpa a la UE»

Después de lamentar que se pueda acabar con este cultivo en la provincia de León: «Los ciento y pico de la fábrica, los mil trabajadores en campaña, los agricultores y todos los servicios adyacentes«, Javi Alonso señala a las que considera grandes culpables: »Las restricciones de la Unión Europea. No puede ser que antes pasáramos de las cien toneladas por hectárea y que ahora no lleguemos a ochenta. No jugamos con las mismas reglas que el resto del mundo con fitosanitarios y demás. Pero después, a pesar de la parafernalia de las cláusulas espejo, aquí se vende todo lo que no ha tenido las mismas restricciones ni ha pasado los mismos controles. Y lo peor es que después de la remolacha y otros productos en los que ya lo sufrimos pueden venir los cereales, la carne...«, comenta enfadado.

«Otro tema es el de las inversiones», sigue el de Audanzas del Valle, «porque desde las administraciones se ha apostado fuerte por este cultivo, y ahora estarán pensando que nos han dejado tirados«. Además de la apuesta de la Junta o el Gobierno está la de los propios productores de remolacha: »La gente ha invertido estos dos últimos años pero ahora se encuentra ante una decisión: o vender lo adquirido o seguir plantando«.

«Sin subvención, ya no se plantaría»

Continuidad de un cultivo que parece más fácil para aquellos que ya venden su producto a Acor y su planta de Olmedo: «Si todos pudiéramos plantar para Acor, lo haríamos», dice Javi Alonso, «pagan más, pero el sistema es distinto. Hay unos cupos, hay que asociarse y tener unas acciones».

Para seguir con el cultivo para Azucarera y llevar la producción de remolacha a Toro, este agricultor, señala que será fundamental «que no graven el coste extra del transporte a los productores» porque «ahora mismo se está cultivando porque está subvencionado, no se sembraría», finaliza Javi Alonso.

