ERE en la Azucarera de La Bañeza: «Si no pagan, es normal que no haya producto» Asaja critica la política de la empresa y advierte de un modelo insostenible para los agricultores

El anuncio del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte del grupo internacional Associated British Foods (AB Foods), propietario de la Azucarera de La Bañeza, ha generado una reacción inmediata en el sector agrario, que ya venía arrastrando tensiones desde el inicio de la campaña de la remolacha en febrero.

Aunque muchos trabajadores se han mostrado sorprendidos por la noticia, entre los agricultores «ya se veía venir».

José Antonio Turrado, secretario general de Asaja Castilla y León, ha declarado que el sector lleva meses sufriendo las consecuencias de la política de la compañía. «Somos unos damnificados», señala. «Desde el principio de campaña ha habido problemas. Si no pagan el producto, poco más se puede decir. Si no hay pago, no hay remolacha, así de claro», sentenció.

Una compra a pérdidas

Turrado ha sido tajante: «Ahora mismo la empresa compra a pérdidas, y el único motivo por el que algunos han sembrado ha sido por la subvención de la Junta. Pero esto es insostenible. Puedes aguantar un año, tal vez dos, pero no más».

Según Asaja, esta situación contrasta con la campaña del año pasado, cuando el precio fue atractivo y permitió que la remolacha volviera a posicionarse como una alternativa viable en la provincia. Sin embargo, todo cambió en febrero de este 2025.

Las condiciones impuestas por la empresa provocaron un rechazo masivo: la mitad de los agricultores decidieron no sembrar, y las estimaciones indican una reducción de superficie cultivada de entre un 45% y un 60% respecto al año anterior. En 2024 se plantaron unas 10.500 hectáreas; este año, dudan que se superen las 6.000.

Condiciones «no aceptables»

«La azucarera ha puesto unas condiciones que la mayoría no ha aceptado, y es lógico. Si alguien pretende que regalemos la remolacha, que llamen a otra puerta», advierte el representante de Asaja. «No queremos trabajar por la cara, esto es un problema de fondo. Si no pagan, es normal que no tengan producto. Así no hay negocio posible».

«Ahora los agricultores no están preocupados por el ERE, porque el problema ya venía de antes» José Antonio Turrado Secretario general de Asaja Castilla y León

Actualmente, la Azucarera es la única compradora de remolacha en la provincia de León, aunque una minoría de agricultores también colabora con la cooperativa ACOR de Valladolid. La falta de alternativas reales ha contribuido a la frustración del sector. «Cuando esto pasaba hace quince años, salíamos todos a la calle con pancartas. Pero ahora los agricultores no están preocupados por el ERE, porque el problema ya venía de antes».

Desde Asaja aseguran que no conocen los detalles del expediente ni cuántos trabajadores podrían verse afectados, pero expresan su apoyo: «Tienen nuestra solidaridad como ciudadanos, pero la raíz del problema no está en el ERE, sino en que no se quiso pagar el producto».