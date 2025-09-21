leonoticias - Noticias de León y provincia

Un lance del encuentro del Olímpico. Aroa Caño
Resumen de la jornada

La Virgen y Atlético Bembibre se asoman al playoff

El Júpiter sigue sin sumar, el Olímpico cae en los últimos minutos y el Mansillés se asienta en mitad de tabla

Dani González

Dani González

León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:22

Mirando hacia arriba, con ambición y grandes sensaciones. La Virgen y el Atlético Bembibre son los grandes triunfadores de la jornada, encaramados a los puestos de playoff en un fin de semana con el valioso trunfo del Mansillés y dolorosas derrotas del Olímpico y de Júpiter.

Olímpico 1-2 Celta

El Olímpico sigue sin lograr puntuar en casa y vio como el Celta, un rival que bien conoce de la temporada pasada, le remontó en el complejo del Olímpico.

Ayure adelantó en el tramo final de la primera mitad a las de Vitolo, que no pudieron con el empuje del Celta en la segunda mitad. Con un último gol celeste ya en el minuto 80, los puntos viajaron a Vigo y el Olímpico sigue tratando de puntuar como local.

Júpiter 1-2 Atlético Bembibre

El Júpiter sigue sin arrancar ante un Atlético Bembibre que ha cogido velocidad tras vencer el derbi provincial disputado en Santa María del Páramo.

Los bercianos, por medio de un exculturalista como Valentín, se adelantaron en los primeros minutos de partido. El Júpiter, a remolque, logró empatar por medio de un gran gol de Luengo en el minuto 79 pero los bercianos, en los últimos compases, se llevaron el triunfo con gol de Álex González.

La Virgen ha logrado dos triunfos en sus dos salidas. Cantera Unionistas

Unionistas B 0-1 La Virgen

La Virgen quiere mirar alto y sigue encaminada para hacerlo. El conjunto de Nanín ha vuelto a ganar a domicilio, esta vez por 0-1, a Unionistas B.

Un gol en la primera mitad obra de Mario Visa. fue suficiente para los virginianos, que supieron jugar con el marcador a favor y evitar que los locales pudieran sacar algún punto de este encuentro.

Diocesanos 1-2 Atlético Mansillés

El Atlético Mansillés sumó su primer triunfo de la temporada en la visita al Diocesanos abulense con un doblete de Jairo que le valió para llevarse el triunfo.

Pese al mal inicio mansillés, encajando un gol en los primeros minutos, Jairo logró igualar en una de las últimas acciones de la primera mitad. Y fue un tanto psicológico, que empujó a los de Montaña para remontar con otro tanto de este mismo futbolista ya en los últimos minutos de juego.

